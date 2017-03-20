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16:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа предложил демонтировать 300-киллограмовую скульптуру царь-рыбы

Установленная на Карла Маркса 300-киллограммовая скульптура царь-рыбы не соответствует дизайн-регламенту, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в понедельник, 20 марта.

Источник: РИА "Воронеж"

Конструкция, на которую выдали разрешение, сильно отличается от установленной, заявил на оперативном совещании мэр Александр Гусев.

Глава города отметил, что объект либо демонтируют, либо приведут в соответствие с дизайн-регламентом.

— Если бы я дал этому объекту определение, это было бы как в советском анекдоте: Пастернака не читал, но осуждаю. Лично я рыбу не видел. Может быть, съезжу и посмотрю. Между объектом, на который было выдано разрешение, и тем, который установили, дистанция огромная. Есть два варианта развития событий: заставить демонтировать объект, если он не соответствует архитектурному облику города, или заставить привести его в соответствии с разрешительной документацией. Мы подумаем над вариантами. Если объект несет угрозу или не соответствует эстетическим представлениям воронежцев — поручим демонтировать, иначе — привести в тот вид, как планировалось, — объяснил Александр Гусев.

Мэрия Воронежа намерена изучить мнение горожан. Если воронежцы не против появления объекта, то конструкцию приведут в соответствие с регламентом.

— Специалисты оценят, насколько безопасен объект для жителей, поскольку он является входной группой и может представлять угрозу. Эксперты посмотрят, из каких материалов изготовлена и как установлена конструкция. Необходимо время, чтобы понять и оценить, что представляет собой установленный объект, — добавили в пресс-службе мэрии.

Скульптуру 300-киллограмовой царь-рыбы установили у дома «Гармошка» на улице Карла Маркса, 94 в пятницу, 17 марта. Объект высотой 3 м и длиной 6 м появился на входе в продуктовый магазин. Мнения горожан о необычной скульптуре разошлись. Краевед Ольга Рудева отметила, что объект кажется неуместным, поскольку установлен у дома, выполненного в традициях сталинского ампира. Рудева добавила, что конструкция смотрится как павильон в парке, причем советских времен.

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Мэр Воронежа предложил демонтировать 300-килограмовую скульптуру царь-рыбы
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