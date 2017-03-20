Мэр Воронежа предложил демонтировать 300-киллограмовую скульптуру царь-рыбы

Конструкция, на которую выдали разрешение, сильно отличается от установленной, заявил на оперативном совещании мэр Александр Гусев.

Глава города отметил, что объект либо демонтируют, либо приведут в соответствие с дизайн-регламентом.

— Если бы я дал этому объекту определение, это было бы как в советском анекдоте: Пастернака не читал, но осуждаю. Лично я рыбу не видел. Может быть, съезжу и посмотрю. Между объектом, на который было выдано разрешение, и тем, который установили, дистанция огромная. Есть два варианта развития событий: заставить демонтировать объект, если он не соответствует архитектурному облику города, или заставить привести его в соответствии с разрешительной документацией. Мы подумаем над вариантами. Если объект несет угрозу или не соответствует эстетическим представлениям воронежцев — поручим демонтировать, иначе — привести в тот вид, как планировалось, — объяснил Александр Гусев.

Мэрия Воронежа намерена изучить мнение горожан. Если воронежцы не против появления объекта, то конструкцию приведут в соответствие с регламентом.

— Специалисты оценят, насколько безопасен объект для жителей, поскольку он является входной группой и может представлять угрозу. Эксперты посмотрят, из каких материалов изготовлена и как установлена конструкция. Необходимо время, чтобы понять и оценить, что представляет собой установленный объект, — добавили в пресс-службе мэрии.