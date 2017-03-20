Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Реакция Киева на информацию о визите украинских политиков в Крым
Российские биологи нашли причину гипертонии
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
"Он не стал с ней жить": Сябитова о неудачном браке дочери
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
16:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Неделя детской и юношеской книги стартует в Нижнем Новгороде 22 марта

Нижний Новгород. 20 марта. НТА-Приволжье — Неделя детской и юношеской книги стартует в Нижнем Новгороде 22 марта.

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, с 22 по 31 марта 2017 года детские библиотеки Нижнего Новгорода приглашают школьников принять участие в грандиозном празднике чтения — Неделе детской и юношеской книги «Как это здорово — читать». В масштабах города «Книжкина неделя» будет отмечаться в 19 раз.

В рамках этого проекта состоится 160 мероприятий во всех районах города. Так, в детской библиотеке им. М. М. Пришвина Ленинского района стартует акция книжный ЭКОспринт «Жизнь в зеленом цвете», которая приобщит детей и родителей к миру природы через чтение книг. В свою очередь читатели центральной районной детской библиотеки им. В. П. Катаева Приокского района примут участие в шоу-параде «Чудо на подоконнике», книжном альянсе «Как дружат растения и животные» и мастер-классе «Кормушка для пичужки».

Значительная часть мероприятий «Книжкиной недели» посвящается 150-летию самого известного писателя-нижегородца А. М. Горького. В частности, для маленьких жителей Автозаводского района состоится День чтения «Вместе с Воробьишкой», в рамках которого в каждой библиотеке района будет организовано громкое чтение сказки Максима Горького «Воробьишко», игры и мастер-классы.

Самым масштабным мероприятием, по мнению организаторов, должен стать городской читательский форум «Хорошая книга — просто праздник», который состоится 29 марта 2017 года в 11:00 в Литературном музее Горького. В его работе примут участие лучшие читатели муниципальных библиотек Нижнего Новгорода, руководители детского чтения и почетные гости.

Ожидается, что посетителями библиотечных мероприятий станут около 10 тысяч детей и подростков.

СПРАВКА.

Неделя детской книги — ежегодно проводимое всероссийское мероприятие, ставящее своей целью популяризацию детской книги. Впервые праздник был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля в 1943 году Москве. Активное участие в празднике приняли Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто и Михаил Пришвин.

Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится в дни весенних школьных каникул. В масштабах Нижнего Новгорода Неделя детской и юношеской книги отмечается ежегодно с 1999 года, к ней часто бывают приурочены различные городские творческие конкурсы среди читателей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских политиков
«Брексит» будет запущен 29 марта
Подсчитаны денежные потери россиян от продуктового эмбарго
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
Польский суд приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за шпионаж
В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь