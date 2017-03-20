Неделя детской и юношеской книги стартует в Нижнем Новгороде 22 марта

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, с 22 по 31 марта 2017 года детские библиотеки Нижнего Новгорода приглашают школьников принять участие в грандиозном празднике чтения — Неделе детской и юношеской книги «Как это здорово — читать». В масштабах города «Книжкина неделя» будет отмечаться в 19 раз.

В рамках этого проекта состоится 160 мероприятий во всех районах города. Так, в детской библиотеке им. М. М. Пришвина Ленинского района стартует акция книжный ЭКОспринт «Жизнь в зеленом цвете», которая приобщит детей и родителей к миру природы через чтение книг. В свою очередь читатели центральной районной детской библиотеки им. В. П. Катаева Приокского района примут участие в шоу-параде «Чудо на подоконнике», книжном альянсе «Как дружат растения и животные» и мастер-классе «Кормушка для пичужки».

Значительная часть мероприятий «Книжкиной недели» посвящается 150-летию самого известного писателя-нижегородца А. М. Горького. В частности, для маленьких жителей Автозаводского района состоится День чтения «Вместе с Воробьишкой», в рамках которого в каждой библиотеке района будет организовано громкое чтение сказки Максима Горького «Воробьишко», игры и мастер-классы.

Самым масштабным мероприятием, по мнению организаторов, должен стать городской читательский форум «Хорошая книга — просто праздник», который состоится 29 марта 2017 года в 11:00 в Литературном музее Горького. В его работе примут участие лучшие читатели муниципальных библиотек Нижнего Новгорода, руководители детского чтения и почетные гости.

Ожидается, что посетителями библиотечных мероприятий станут около 10 тысяч детей и подростков.

СПРАВКА.

Неделя детской книги — ежегодно проводимое всероссийское мероприятие, ставящее своей целью популяризацию детской книги. Впервые праздник был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля в 1943 году Москве. Активное участие в празднике приняли Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто и Михаил Пришвин.

Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится в дни весенних школьных каникул. В масштабах Нижнего Новгорода Неделя детской и юношеской книги отмечается ежегодно с 1999 года, к ней часто бывают приурочены различные городские творческие конкурсы среди читателей.