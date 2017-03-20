Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Прокуратура Оренбурга проводит рейд по изъятию жвачки
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
"Он не стал с ней жить": Сябитова о неудачном браке дочери
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
16:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем за неделю отремонтировали 1600 кв.м. дорожного покрытия

Во всех районах Нижнего Новгорода начался ямочный ремонт.

Источник: Аргументы и факты

Около 1600 квадратных метров дорожного полотна отремонтировано за неделю в Нижнем Новгороде, сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Владимир Рябцев.

По его словам, во всех районах города начался ямочный ремонт, благодаря ранней весне. С начала года всего отремонтировано около 3000 кв.м. дорог.

«Как только позволят погодные условия, мы возобновим ямочный ремонт с использованием горячего асфальтобетона и увеличим темпы работ», — отметил Владимир Рябцев.

Он добавил, что на 24 участках, отремонтированных прошлой осенью, необходимо устранить недостатки. Подрядчики приступят к этим работам, как только позволят погодные условия.

«Я поручил проанализировать все гарантийные участки, пригласить подрядчиков и выставить сроки устранения дефектов по гарантии», — сообщил Рябцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как улучшить работу кишечника - эксперты
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских политиков
«Брексит» будет запущен 29 марта
Подсчитаны денежные потери россиян от продуктового эмбарго
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
Польский суд приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за шпионаж
В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь