В Нижнем за неделю отремонтировали 1600 кв.м. дорожного покрытия
Во всех районах Нижнего Новгорода начался ямочный ремонт.
Во всех районах Нижнего Новгорода начался ямочный ремонт.
Около 1600 квадратных метров дорожного полотна отремонтировано за неделю в Нижнем Новгороде, сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Владимир Рябцев.
По его словам, во всех районах города начался ямочный ремонт, благодаря ранней весне. С начала года всего отремонтировано около 3000 кв.м. дорог.
«Как только позволят погодные условия, мы возобновим ямочный ремонт с использованием горячего асфальтобетона и увеличим темпы работ», — отметил Владимир Рябцев.
Он добавил, что на 24 участках, отремонтированных прошлой осенью, необходимо устранить недостатки. Подрядчики приступят к этим работам, как только позволят погодные условия.
«Я поручил проанализировать все гарантийные участки, пригласить подрядчиков и выставить сроки устранения дефектов по гарантии», — сообщил Рябцев.