В Нижнем за неделю отремонтировали 1600 кв.м. дорожного покрытия

Около 1600 квадратных метров дорожного полотна отремонтировано за неделю в Нижнем Новгороде, сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Владимир Рябцев.

По его словам, во всех районах города начался ямочный ремонт, благодаря ранней весне. С начала года всего отремонтировано около 3000 кв.м. дорог.

«Как только позволят погодные условия, мы возобновим ямочный ремонт с использованием горячего асфальтобетона и увеличим темпы работ», — отметил Владимир Рябцев.

Он добавил, что на 24 участках, отремонтированных прошлой осенью, необходимо устранить недостатки. Подрядчики приступят к этим работам, как только позволят погодные условия.

«Я поручил проанализировать все гарантийные участки, пригласить подрядчиков и выставить сроки устранения дефектов по гарантии», — сообщил Рябцев.