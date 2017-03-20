Опубликована самая первая фотография Люка Скайуокера

«Снято в Тунисе ранним утром первого дня, я жду своего первого дубля (где я выхожу из дома и иду продавать робота) — вероятно, первая фотография Люка», — написал Хэмилл под публикацией.

В комментариях пользователи поинтересовались, о чем думал актер в тот момент: был ли он недоволен, что вокруг пыльно и ему пришлось встать рано утром, или понимал, что станет звездой.

«Судя по моему растерянному выражению лица, и то, и другое», — ответил Хэмилл.

Съемки картины «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (по хронологии выхода в прокат это первая часть франшизы) проходили в 1976 году.