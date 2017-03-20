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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликована самая первая фотография Люка Скайуокера

Американский актер Марк Хэмилл опубликовал свою фотографию в образе Люка Скайуокера с первого дня съемок фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Пост появился в Twitter-аккаунте артиста.

«Снято в Тунисе ранним утром первого дня, я жду своего первого дубля (где я выхожу из дома и иду продавать робота) — вероятно, первая фотография Люка», — написал Хэмилл под публикацией.

Персона
Марк Хэмилл

В комментариях пользователи поинтересовались, о чем думал актер в тот момент: был ли он недоволен, что вокруг пыльно и ему пришлось встать рано утром, или понимал, что станет звездой.

«Судя по моему растерянному выражению лица, и то, и другое», — ответил Хэмилл.

Съемки картины «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (по хронологии выхода в прокат это первая часть франшизы) проходили в 1976 году.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизод), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории». Восьмой эпизод франшизы выйдет на экраны в декабре 2017 года.

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