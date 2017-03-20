На реках и каналах Петербурга начали ломать лед

Как утром понедельника ломают лед на одноименной реке, наблюдал корреспондент «Фонтанки». В комитете по природопользованию Смольного объяснили, что работы проводит подведомственное им предприятие «Ленводхоз». Начав проход из Охты в Фонтанку, буксиры будут ломать лед в реках еще две недели. Их маршрут также включает Мойку, канал Грибоедова и Крюков канал. Такая мера позволит избежать заторов под мостами, из-за которых вода может выйти из берегов.

Специалисты отмечают, что сейчас особенно большие скопления льда образовались под вантовым мостом, при этом уровень воды в Неве не превышает норму.