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18:37 (мск), источник: Фонтанка

На реках и каналах Петербурга начали ломать лед

Два буксира пробивали лед утром 20 марта на пути из Охты в Фонтанку. Эта мера необходима для снижения уровня воды в водных артериях Петербурга.

Источник: Фонтанка

Как утром понедельника ломают лед на одноименной реке, наблюдал корреспондент «Фонтанки». В комитете по природопользованию Смольного объяснили, что работы проводит подведомственное им предприятие «Ленводхоз». Начав проход из Охты в Фонтанку, буксиры будут ломать лед в реках еще две недели. Их маршрут также включает Мойку, канал Грибоедова и Крюков канал. Такая мера позволит избежать заторов под мостами, из-за которых вода может выйти из берегов.

Специалисты отмечают, что сейчас особенно большие скопления льда образовались под вантовым мостом, при этом уровень воды в Неве не превышает норму.

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