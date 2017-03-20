На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп. Фото
Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором супруга американского президента Дональда Трампа Меланья была на церемонии его инаугурации, одобрили многие женщины по всему миру.
Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором супруга американского президента Дональда Трампа Меланья была на церемонии его инаугурации, одобрили многие женщины по всему миру.
Поэтому нет ничего странного в том, что наверняка некоторые захотели себе приобрести похожее элегантное платье.
На запрос женщин быстро откликнулись предприимчивые производители женской одежды, и вот уже вожделенный наряд продается на самом обычном рынке в Киеве.
Об этом написала одна из киевлянок, сопроводив свой пост в «Фейсбуке» соответствующими фото — для сравнения. Разница между нарядами лишь в том, что на костюме Меланьи Трамп и рыночном варианте застежки расположены с разных сторон.