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17:25 (мск), источник: Вести.Ру

На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп. Фото

Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором супруга американского президента Дональда Трампа Меланья была на церемонии его инаугурации, одобрили многие женщины по всему миру.

Мелания Трамп в голубом платье на инаугурации Дональда Трампа | Источник: AP 2017

Поэтому нет ничего странного в том, что наверняка некоторые захотели себе приобрести похожее элегантное платье.

На запрос женщин быстро откликнулись предприимчивые производители женской одежды, и вот уже вожделенный наряд продается на самом обычном рынке в Киеве.

Об этом написала одна из киевлянок, сопроводив свой пост в «Фейсбуке» соответствующими фото — для сравнения. Разница между нарядами лишь в том, что на костюме Меланьи Трамп и рыночном варианте застежки расположены с разных сторон.

Мелания Трамп на инаугурации | Источник: Reuters
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