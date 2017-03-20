На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп. Фото

Мелания Трамп в голубом платье на инаугурации Дональда Трампа | Источник:

Мелания Трамп в голубом платье на инаугурации Дональда Трампа | Источник: AP 2017

Поэтому нет ничего странного в том, что наверняка некоторые захотели себе приобрести похожее элегантное платье.

На запрос женщин быстро откликнулись предприимчивые производители женской одежды, и вот уже вожделенный наряд продается на самом обычном рынке в Киеве.