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17:54 (мск), источник: РБК

Суд аннулировал лицензию Европейского университета

Арбитражный суд принял решение аннулировать лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге. Руководство вуза намерено это решение обжаловать.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Арбитражный суд аннулировал лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«Судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Т. М. Ресовская приняла решение об аннулировании лицензии ЕУСПб», — говорится в сообщении.

ЕУСПб намерен обжаловать это решение.

Пресс-секретарь Европейского университета в Санкт-Петербурге Алла Самолетова рассказала РБК, что «решение суда было принято на основании поверхностной информации».

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«Судья приняла решение на основании формальной оценки имеющихся обстоятельств, решение было поверхностным, исходя из трех пунктов нарушения, выявленных еще осенью, которые по версии Рособрнадзора не были устранены. Первое нарушение это отсутствие аттестации педагогических работников, два других нарушения однотипные, но касаются двух разных программ — политологии и социологии. По версии Рособрнадзора, необходимая доля профильных преподавателей не была соблюдена, мы с этим мнением не согласны. Мы собираемся подать апелляционную жалобу», — заявила Самолетова.

Рособрнадзор приостановил лицензию вуза в декабре прошлого года. В качестве причин ведомство указывало нарушения, которые не смогло устранить руководство вуза: отсутствие на факультете политических и социологических наук преподавателей-практиков; отсутствие аттестаций у преподавателей, работающих в вузе по срочным трудовым договорам; отсутствие в университете спортзала. По мнению администрации ЕУСПб, нарушения, за которые была приостановлена лицензия, носят «формальный характер».

Руководство ЕУСПб заявляло о намерении добиваться восстановления действия лицензии и направило президенту России Владимиру Путину соответствующее письмо. 12 декабря был созвано экстренное совещание, на котором, как писал «Коммерсантъ», все его участники высказались в поддержку университета.

Позже Арбитражный суд Москвы заморозил действие распоряжение Рособрнадзора, после чего Европейский университет возобновил свою работу.

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