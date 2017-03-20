Погрузчик у Мариинского театра взбесился от количества мусора во дворах
В Петербурге ГИБДД установила личность водителя бешеного погрузчика с улицы Декабристов.
В Петербурге ГИБДД установила личность водителя бешеного погрузчика с улицы Декабристов.
Техника потеряла контроль при вывозе мусора, оставшегося во дворах с зимы. Танцы погрузчика запечатлела камера видеорегистратора.
Как сообщили «Фонтанке» 20 марта в УГИБДД по Петербургу и области, инцидент, о котором СМИ рассказали на выходных, случился в пятницу, 17 марта.
«В 13 часов 30 минут у дома 20 по улице Декабристов мужчина 1965 года рождения, управляя погрузчиком, совершил наезд на ВАЗ-2112», — уточнили ведомстве.
После ДТП составлен административный протокол по статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Санкция — предупреждение или штраф 500 рублей.
Водитель был трезв.
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«17 марта погрузчик вывозил со двора многоквартирного дома мусор, оставшийся после зимы», — уточнили в администрации. Дирекции «ЖКС-1» поручено разобраться в обстоятельствах происшествия.