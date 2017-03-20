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18:42 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ рассказали о нарядах Кейт Миддлтон в Париже

Газета The New York Times рассказала о нарядах, которые герцогиня Кембриджская надевала во время своей поездки в Париж.

Источник: AP 2017

Для Кэтрин и ее мужа, принца Уильяма, это был первый официальный визит в столицу Франции.

Как отмечает издание, бывшая мисс Миддлтон использовала город как подиум и тонко повысила планку в искусстве дипломатического стиля.

В Париж герцогиня прибыла в том же зеленом пальто Catherine Walker, в котором посещала лондонский парад по случаю Дня святого Патрика.

Дополнительный подтекст здесь в том, что Кэтрин Уокер была любимым дизайнером принцессы Дианы — матери Уильяма, погибшей в 1997 году в ДТП в Париже.

На приеме в посольстве Великобритании Кэтрин появилась в платье Alexander McQuee. Этот же британский модный дом создал для нее свадебное платье, а свои коллекции он демонстрирует в рамках Недели моды в Париже.

Для гала-вечера в честь отношений Британии и Франции герцогиня надела наряд от британского бренда Jenny Packham, для фотосессии на фоне Эйфелевой башни — наряд от французского дома моды Chanel.

Комментарии
1
Юрий 1
Ну вот пиарят крокодила в юбке! Ни кожи ни рожи, одна вонь...
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