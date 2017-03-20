СМИ рассказали о нарядах Кейт Миддлтон в Париже

Для Кэтрин и ее мужа, принца Уильяма, это был первый официальный визит в столицу Франции.

Как отмечает издание, бывшая мисс Миддлтон использовала город как подиум и тонко повысила планку в искусстве дипломатического стиля.

В Париж герцогиня прибыла в том же зеленом пальто Catherine Walker, в котором посещала лондонский парад по случаю Дня святого Патрика.