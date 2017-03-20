СМИ рассказали о нарядах Кейт Миддлтон в Париже
Газета The New York Times рассказала о нарядах, которые герцогиня Кембриджская надевала во время своей поездки в Париж.
Газета The New York Times рассказала о нарядах, которые герцогиня Кембриджская надевала во время своей поездки в Париж.
Для Кэтрин и ее мужа, принца Уильяма, это был первый официальный визит в столицу Франции.
Как отмечает издание, бывшая мисс Миддлтон использовала город как подиум и тонко повысила планку в искусстве дипломатического стиля.
В Париж герцогиня прибыла в том же зеленом пальто Catherine Walker, в котором посещала лондонский парад по случаю Дня святого Патрика.
Дополнительный подтекст здесь в том, что Кэтрин Уокер была любимым дизайнером принцессы Дианы — матери Уильяма, погибшей в 1997 году в ДТП в Париже.
На приеме в посольстве Великобритании Кэтрин появилась в платье Alexander McQuee. Этот же британский модный дом создал для нее свадебное платье, а свои коллекции он демонстрирует в рамках Недели моды в Париже.
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