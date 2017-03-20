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18:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Учитель потребовал убрать из храмов петиции против «Матильды»

Российский режиссер Алексей Учитель и создатель вызвавшего скандал фильма «Матильда» Алексей Учитель считает, что церковь не может быть цензурным комитетом. Об этом он рассказал в беседе с Национальной службой новостей (НСН) в понедельник, 20 марта.

Источник: РИА "Новости"
Мне кажется совершенно неправильным, что в некоторых храмах Москвы висят листы, на которых люди могут оставить подпись, требуя запрета фильма
Алексей Учитель

По его мнению, церковь должна «немедленно упразднить» такие петиции.

Он также назвал положительным шагом высказывание председателя Патриаршего совета по культуре, наместника московского Сретенского монастыря епископа Егорьевский Тихон (Шевкунов) о том, что Русская православная церковь (РПЦ) не будет требовать запрета ленты.

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Соответствующее заявление Тихон сделал на лекции «Февральская революция 1917 года: Что это было?», отметив, что РПЦ оставит за собой право говорить о том, что картина искажает историческую действительность.

По-прежнему, мне кажется недоразумением, когда Патриарший совет обсуждает фильм, который он не видел. И ставят вопрос о запрете — это, конечно, является абсурдом
Алексей Учитель

Картина, рассказывающая об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, выйдет в прокат 26 октября. Премьера состоится 6 октября в Мариинском театре.

Комментарии
4
Оксана Поддубная
Не видела, но осуждаю.
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ПРОХОР
Ты про Украину, что ли? Или о чём?
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Tavovic
Алчным попам все неймется , и объяснить пастве не могут , не ведутся беседы в православии на служении, да и сами службы ведут на непонятном самим православным болгаро-македонском языке.
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