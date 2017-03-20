Учитель потребовал убрать из храмов петиции против «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

Мне кажется совершенно неправильным, что в некоторых храмах Москвы висят листы, на которых люди могут оставить подпись, требуя запрета фильма Алексей Учитель

По его мнению, церковь должна «немедленно упразднить» такие петиции. Он также назвал положительным шагом высказывание председателя Патриаршего совета по культуре, наместника московского Сретенского монастыря епископа Егорьевский Тихон (Шевкунов) о том, что Русская православная церковь (РПЦ) не будет требовать запрета ленты.

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Соответствующее заявление Тихон сделал на лекции «Февральская революция 1917 года: Что это было?», отметив, что РПЦ оставит за собой право говорить о том, что картина искажает историческую действительность.

По-прежнему, мне кажется недоразумением, когда Патриарший совет обсуждает фильм, который он не видел. И ставят вопрос о запрете — это, конечно, является абсурдом Алексей Учитель