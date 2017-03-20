В Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу

«Все ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции гриппа птиц в Красносулинском и Октябрьском районах завершены, — сообщил и.о. начальника донского управления ветеринарии Александр Овчаров. — Вместе с тем опасность заноса заболевания на территорию донского региона сохраняется — в связи с напряженной ситуацией по гриппу птиц в других регионах России».

Напомним, 30 декабря 2016 года вирус гриппа птиц был выявлен в образцах патологического материала индеек, отобранных на нескольких площадках компании «Евродон». В очаге заболевания было уничтожено все поголовье птицы.