Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
17:49 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об отмене карантина по гриппу птиц в Красносулинском и Октябрьском районах, сообщает пресс-служба главы региона.

«Все ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции гриппа птиц в Красносулинском и Октябрьском районах завершены, — сообщил и.о. начальника донского управления ветеринарии Александр Овчаров. — Вместе с тем опасность заноса заболевания на территорию донского региона сохраняется — в связи с напряженной ситуацией по гриппу птиц в других регионах России».

Напомним, 30 декабря 2016 года вирус гриппа птиц был выявлен в образцах патологического материала индеек, отобранных на нескольких площадках компании «Евродон». В очаге заболевания было уничтожено все поголовье птицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских политиков
ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой
Курды сообщили о создании военной базы РФ на северо-западе Сирии
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
В Южном Судане разбился пассажирский самолет
Учитель потребовал убрать из храмов петиции против «Матильды»
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь