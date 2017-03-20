Кукол «с характером» шьет рукодельница из Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Маркетолог Наталья Чмир из Петропавловска создает реалистичных текстильных кукол, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Маркетолог Наталья Чмир из Петропавловска создает реалистичных текстильных кукол, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Куклы Натальи Чмир не похожи одна на другую. Сама мастерица говорит, что не сможет повторить сделанную
«У каждой свой характер, свое настроение. Бывает, что в процессе изготовления кукла “диктует”, какими у нее будут глаза и волосы, одежда. Шить по эскизу я не умею, не делаю его заранее. Возникает образ куклы, потом выбираю оттенок ткани, цвет глаз. Потом уже прикладываю волосы и подбираю прическу. С одеждой так же», — говорит Наталья Чмир.
Изготовлением текстильных кукол Наталья занялась, будучи в декретном отпуске. Перед Новым годом захотелось порадовать подруг и коллег сувенирами, но времени на походы по магазинам катастрофически не хватало. Решила сделать
«Планировала сделать маленьких ангелочков. Начала смотреть
Вдохновленная оценкой подруг и коллег, мастерица продолжила заниматься шитьем игрушек. Но теперь ее увлекли куклы тильды. Наталья изучала принципы работы над ними, особенности игрушек. Наталья говорит, что тильды у нее получались огромных размеров — порядка 50 сантиметров. Но и этот этап подошел к логическому завершению.
«Мне хотелось шить более совершенных кукол, с правильными пропорциями, выразительными лицами. Велосипед я не изобретала. Училась у опытных мастериц, добавляла свои элементы. Купила
Материалы для рукоделия мастерица заказывает через интернет. Говорит, что в Петропавловске приобрести их нужного качества практически невозможно. Для обуви используется тонкая кожа производства Италии, ткань для тела куклы — американский хлопок, для одежды — корейские материалы.
«Основная проблема — волосы. Можно использовать искусственные и натуральные. Некоторые мастерицы покупают парики и распускают их. Мне эта идея не понравилась. Я заказываю натуральные волосы — локоны козы или овцы. Все чаще стала заказывать готовые пряди, которые прикрепляются одной полоской», — делится Наталья Чмир.
На изготовление одной куклы уходит 3 дня, при условии, что работать мастерица будет с девяти утра до шести вечера. Если кукла с шарнирными элементами, то над ее созданием приходится работать чуть дольше. Одежду и обувь для своих творений Наталья тоже шьет сама, продумывает каждую деталь образа. Кукол на заказ Наталья не шьет. Говорит, что тяжело работать не по вдохновению. У заказчиков, как правило, оговорены сроки, внешний вид кукол и даже элементы одежды. Свои работы выставляет на Ярмарке мастеров, где куклы находят своих владельцев.
«Расстаюсь с куклами без сожаления. Мне важно, что мои работы приносят радость и нравятся покупателям. Это дает стимул заниматься творчеством дальше», — считает Наталья Чмир.