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18:08 (мск), источник: Kazinform

Кукол «с характером» шьет рукодельница из Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Маркетолог Наталья Чмир из Петропавловска создает реалистичных текстильных кукол, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Куклы Натальи Чмир не похожи одна на другую. Сама мастерица говорит, что не сможет повторить сделанную когда-то куклу.

«У каждой свой характер, свое настроение. Бывает, что в процессе изготовления кукла “диктует”, какими у нее будут глаза и волосы, одежда. Шить по эскизу я не умею, не делаю его заранее. Возникает образ куклы, потом выбираю оттенок ткани, цвет глаз. Потом уже прикладываю волосы и подбираю прическу. С одеждой так же», — говорит Наталья Чмир.

Изготовлением текстильных кукол Наталья занялась, будучи в декретном отпуске. Перед Новым годом захотелось порадовать подруг и коллег сувенирами, но времени на походы по магазинам катастрофически не хватало. Решила сделать что-нибудь своими руками. Признается, что никогда не обладала навыками шитья и рисования. Всему училась по ходу работы, смотрела мастер-классы.

«Планировала сделать маленьких ангелочков. Начала смотреть мастер-классы. Ангелочка сделала, но отнюдь не маленького. Мне понравился процесс шитья и результат. Поскольку приближался год Овцы, решила, что все-таки лучше подарить символ года. На тот момент швейной машины у меня не было, шила вручную. Овечки получились большие — сантиметров по 30. Мои подарки очень понравились подругам, это самое главное», — рассказывает Наталья Чмир.

Вдохновленная оценкой подруг и коллег, мастерица продолжила заниматься шитьем игрушек. Но теперь ее увлекли куклы тильды. Наталья изучала принципы работы над ними, особенности игрушек. Наталья говорит, что тильды у нее получались огромных размеров — порядка 50 сантиметров. Но и этот этап подошел к логическому завершению.

«Мне хотелось шить более совершенных кукол, с правильными пропорциями, выразительными лицами. Велосипед я не изобретала. Училась у опытных мастериц, добавляла свои элементы. Купила мастер-класс челябинской рукодельницы. Он мне невероятно помог, узнала тонкости работы. Научилась делать тонировку, накладывать тени. Признаться честно, рисовать никогда не умела. Методом проб и ошибок научилась и рисованию лиц», — вспоминает Наталья.

Материалы для рукоделия мастерица заказывает через интернет. Говорит, что в Петропавловске приобрести их нужного качества практически невозможно. Для обуви используется тонкая кожа производства Италии, ткань для тела куклы — американский хлопок, для одежды — корейские материалы.

«Основная проблема — волосы. Можно использовать искусственные и натуральные. Некоторые мастерицы покупают парики и распускают их. Мне эта идея не понравилась. Я заказываю натуральные волосы — локоны козы или овцы. Все чаще стала заказывать готовые пряди, которые прикрепляются одной полоской», — делится Наталья Чмир.

На изготовление одной куклы уходит 3 дня, при условии, что работать мастерица будет с девяти утра до шести вечера. Если кукла с шарнирными элементами, то над ее созданием приходится работать чуть дольше. Одежду и обувь для своих творений Наталья тоже шьет сама, продумывает каждую деталь образа. Кукол на заказ Наталья не шьет. Говорит, что тяжело работать не по вдохновению. У заказчиков, как правило, оговорены сроки, внешний вид кукол и даже элементы одежды. Свои работы выставляет на Ярмарке мастеров, где куклы находят своих владельцев.

«Расстаюсь с куклами без сожаления. Мне важно, что мои работы приносят радость и нравятся покупателям. Это дает стимул заниматься творчеством дальше», — считает Наталья Чмир.

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