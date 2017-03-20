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18:25 (мск), источник: Tengrinews

Удаление зуба для павлодарки обернулось переломом челюсти

Удаление зуба для 38-летней жительницы Павлодара Зейнеп Эрнст обернулось переломом челюсти. Со слов женщины, столь серьезную травму она получила в одной из местных частных стоматологий, куда она обратилась с острой зубной болью, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«После удаления зуба женщина-стоматолог стала искать корень. Затем позвала еще одного доктора. Они долго долбили молотком по челюсти. В момент одного из ударов я слышала хруст. Оказалось, что они мне сломали челюстную кость, а после отправили на рентген. Рентген показал, что корня нет. Но меня беспокоили сильные боли, шаталась челюстная кость. Я обратилась в первую горбольницу Павлодара. При осмотре врач сказал, что перелом, и отправил на рентген, а затем на амбулаторное лечение в стоматологическую поликлинику. В поликлинике мне сделали панорамный снимок и сказали, что перелома нет. Но боль усиливалась, амбулаторное лечение не помогало. Через четыре дня я вновь обратилась в первую городскую больницу, где уже другой врач по снимкам и при осмотре выявил перелом нижней челюсти и экстренно госпитализировал. Сразу зашинировал, зашил десну, где была оголенная кость, так как в стоматологии мне отрезали десну», — рассказывает Зейнеп Эрнст.

Как говорится в медицинском заключении, женщину госпитализировали с патологическим переломом нижней челюсти без смещения, с температурой тела 39 градусов. В больнице она провела четыре дня. Сразу после выписки Эрнст обратилась в правоохранительные органы. В полиции заявление павлодарки зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований. По факту случившегося проводится проверка.

Стоматологи, удалявшие павлодарке зуб, не согласны с претензиями заявительницы. «Никакого перелома у женщины нет. Мы ей просто удалили зуб, и она ушла домой. Ей не по показаниям даже шину поставили. Женщина обратилась с жалобой в департамент комитета контроля медицинских услуг. Сейчас экспертиза будет смотреть. Все снимки у нас есть, челюсть у нее не сломана», — прокомментировали в стоматологической клинике.

Между тем, пострадавшая обратилась с жалобой на действия медиков на госпортал «Книга жалоб и отзывов». «Я сейчас не могу ни есть нормально, ни говорить. Из-за срезанной десны, мне пришлось скусить края челюстной кости, чтобы ее закрыть. Теперь у меня все лицо стягивает. Мне еще три недели ходить с шинами. И еще неизвестно какие последствия будут. Я сама медик, такое отношение с людьми недопустимо», — отметила Зейнеп Эрнст.

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