Удаление зуба для павлодарки обернулось переломом челюсти

«После удаления зуба женщина-стоматолог стала искать корень. Затем позвала еще одного доктора. Они долго долбили молотком по челюсти. В момент одного из ударов я слышала хруст. Оказалось, что они мне сломали челюстную кость, а после отправили на рентген. Рентген показал, что корня нет. Но меня беспокоили сильные боли, шаталась челюстная кость. Я обратилась в первую горбольницу Павлодара. При осмотре врач сказал, что перелом, и отправил на рентген, а затем на амбулаторное лечение в стоматологическую поликлинику. В поликлинике мне сделали панорамный снимок и сказали, что перелома нет. Но боль усиливалась, амбулаторное лечение не помогало. Через четыре дня я вновь обратилась в первую городскую больницу, где уже другой врач по снимкам и при осмотре выявил перелом нижней челюсти и экстренно госпитализировал. Сразу зашинировал, зашил десну, где была оголенная кость, так как в стоматологии мне отрезали десну», — рассказывает Зейнеп Эрнст.

Как говорится в медицинском заключении, женщину госпитализировали с патологическим переломом нижней челюсти без смещения, с температурой тела 39 градусов. В больнице она провела четыре дня. Сразу после выписки Эрнст обратилась в правоохранительные органы. В полиции заявление павлодарки зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований. По факту случившегося проводится проверка.

Стоматологи, удалявшие павлодарке зуб, не согласны с претензиями заявительницы. «Никакого перелома у женщины нет. Мы ей просто удалили зуб, и она ушла домой. Ей не по показаниям даже шину поставили. Женщина обратилась с жалобой в департамент комитета контроля медицинских услуг. Сейчас экспертиза будет смотреть. Все снимки у нас есть, челюсть у нее не сломана», — прокомментировали в стоматологической клинике.