Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года.
Дэвид Рокфеллер — внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.
Он родился в
Во время Второй мировой войны работал на военную разведку в Северной Африке и Франции, начав рядовым и дослужившись до капитана. После войны, в 1946 году, начал карьеру в Chase Manhattan Bank, а в 1961 году стал его президентом.
Двадцать лет спустя, в 1981 году, ушел в отставку
В рейтинге, опубликованном Forbes в понедельник, Рокфеллер занял 581-е место вместе с еще несколькими миллиардерами, чье состояние также оценивается в 3,3 миллиарда долларов. По данным Forbes, он был самым старым миллиардером в мире.