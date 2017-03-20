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18:01 (мск), источник: РИА Новости

Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года.

Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк), передает агентство Ассошийэтед Пресс.

Дэвид Рокфеллер — внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.

Дэвид Рокфеллер, 1993 год | Источник: AP 2017

Он родился в Нью-Йорке 15 июня 1915 года, окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук, защитил степень доктора экономики в Чикагском университете.

Во время Второй мировой войны работал на военную разведку в Северной Африке и Франции, начав рядовым и дослужившись до капитана. После войны, в 1946 году, начал карьеру в Chase Manhattan Bank, а в 1961 году стал его президентом.

Двадцать лет спустя, в 1981 году, ушел в отставку из-за достижения предельно допустимого уставом банка возраста для этой должности.

В рейтинге, опубликованном Forbes в понедельник, Рокфеллер занял 581-е место вместе с еще несколькими миллиардерами, чье состояние также оценивается в 3,3 миллиарда долларов. По данным Forbes, он был самым старым миллиардером в мире.

Дэвид Рокфеллер, 2015 год | Источник: AP 2017
Комментарии
20
Юрий 1
Вы ясновидец, только из заднего места...
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Валерий Малютин
сколько людей в мире погубил..........в аду даже жарить не будут, сразу дадут трезуб
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Юрий 1
Осиновый ему кол!
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