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22:16 (мск), источник: РИА Новости

Нашедшийся в Казахстане новосибирский физик вернулся на родину

НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Новосибирский физик Юрий Образцов, который нашелся несколько дней назад в Алма-Ате и заявлял о побеге из многомесячного рабства, вернулся на родину, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.

Ранее стало известно, что 10 марта в одном из торговых центров Алма-Аты внимание сотрудников привлек мужчина, долго сидевший на лавочке в не по погоде легкой и рваной одежде. Он рассказал работникам ТЦ, что сбежал из рабства, где провел несколько лет, но не может уехать домой, поскольку у него нет ни денег, ни документов.

Мужчину приютили волонтеры, которые выяснили, что его зовут Юрий Образцов, он работал ведущим специалистом в Институте лазерной физики и уже три года числится пропавшим без вести. Волонтеры помогли ему получить в российском консульстве документы и купили билет на самолет. Брат Юрия Сергей Образцов сообщил журналистам, что физик страдает психическим заболеванием и до исчезновения в 2014 году уже неоднократно уходил из дома.

Как сообщает ГУМВД, в международном аэропорту «Толмачево» Образцова встретили новосибирские полицейские.

В полиции также отметили, что розыск Образцова в ближайшее время официально прекратят, однако полицейским двух стран предстоит установить все обстоятельства исчезновения физика и подробности последних трех лет жизни. В частности, полицейские тщательно проверят информацию о возможных противоправных действиях в отношении него.

Ранее руководитель пресс-службы МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил, что страдающий параноидной шизофренией Образцов в беседе с медицинским специалистом рассказал, что его никто насильно не удерживал — он якобы путешествовал из одного населенного пункта в другой пешком и автостопом.

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