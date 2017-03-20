В этом году в хадж могут отправиться порядка 500 мусульман Крыма

«В этом году нам выделена квота в размере 500 человек. Думаю, если желающих будет больше, мы всех сможем отправить в паломничество — никаких ограничений в этом плане нет, наоборот, со стороны властей РК есть полное содействие в оформлении загранпаспортов, проведении вакцинации и решении других вопросов», — рассказал Аблаев.

По словам главы ДУМК, в вопросе организации хаджа крымские мусульмане имеют «и духовную, и моральную, и материальную поддержку со стороны властей Крыма».

Аблаев также напомнил, что в минувшем году из Крыма в хадж отправилось рекордное для региона количество мусульман — 365 человек.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Саудовская Аравия устанавливает ежегодную квоту на количество паломников индивидуально для каждой страны.