Нашедшийся в Казахстане российский физик вернулся домой

Юрия Образцова нашли около ТЦ «Алтын Тараз» в Алматы 10 марта. Мужчина рассказал, что жил в Новосибирске, а три года назад «познакомился через интернет с каким-то человеком» и поехал к нему на встречу в Ташкент. Однако до Ташкента мужчина не доехал — при пересадке в Алматы, по его словам, неизвестные отобрали у него документы, избили и забрали на фермерское хозяйство в аул в плен.

Вскоре выяснилось, что мужчина состоял на родине на учете у психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения». Тогда Образцов сказал, что он не был в рабстве, путешествовал на попутках, однако точно ничего о том, что происходило с ним последние три года, он сказать не может.

Тем не менее, благодаря помощи алматинцев, волонтеров и российского консульства, мужчине быстро сделали документы и отправили на родину, где его ждали старший брат и бывшая жена.

В понедельник в аэропорту Новосибирска прибывшего домой Юрия Образцова встретили сотрудники полиции.

Отмечается, что теперь полиции России и Казахстана нужно будет установить все обстоятельства жизни бывшего ученого в то время, когда он находился в розыске.