Нашедшийся в Казахстане российский физик вернулся домой
АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Житель Новосибирска Юрий Образцов, нашедшийся в Алматы и вначале заявивший, что его держали в рабстве, вернулся домой к родным, сообщает РИА Новости.
АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Житель Новосибирска Юрий Образцов, нашедшийся в Алматы и вначале заявивший, что его держали в рабстве, вернулся домой к родным, сообщает РИА Новости.
Юрия Образцова нашли около ТЦ «Алтын Тараз» в Алматы 10 марта. Мужчина рассказал, что жил в Новосибирске, а три года назад «познакомился через интернет с
Вскоре выяснилось, что мужчина состоял на родине на учете у психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения». Тогда Образцов сказал, что он не был в рабстве, путешествовал на попутках, однако точно ничего о том, что происходило с ним последние три года, он сказать не может.
Тем не менее, благодаря помощи алматинцев, волонтеров и российского консульства, мужчине быстро сделали документы и отправили на родину, где его ждали старший брат и бывшая жена.
В понедельник в аэропорту Новосибирска прибывшего домой Юрия Образцова встретили сотрудники полиции.
Отмечается, что теперь полиции России и Казахстана нужно будет установить все обстоятельства жизни бывшего ученого в то время, когда он находился в розыске.