Миллиардер Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя его семьи Фрейзера Сайтела.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя его семьи Фрейзера Сайтела.
По словам Сайтела, Дэвид Рокфеллер скончался утром 20 марта в своем доме в Покантико Хилс.
Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года. Он является внуком первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера.