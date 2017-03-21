Ленинский и Центральный ЗАГСы Воронежа объединят с 24 марта
Изменения связаны с многочисленными обращениями горожан, пояснила
Изменения связаны с многочисленными обращениями горожан, пояснила
Жители дома № 6 на улице Куцыгина, в пристроенном помещении которого находится ЗАГС Ленинского района, жаловались на свадебные кортежи. Машины молодоженов затрудняли движение по узкой улице Станкевича. Сделать полноценную парковку для отдела ЗАГС невозможно
С 24 марта жители Ленинского и Центрального районов смогут зарегистрировать брак только во Дворце бракосочетания (площадь Ленина, 11). Для регистрации детей, расторжения брака, перемены имени, получения справок и других актов гражданского состояния горожане будут
Объединить два отдела решили в 2015 году. Помещение отдела ЗАГС Ленинского района капитально отремонтировали в 2016 году.