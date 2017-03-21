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10:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ленинский и Центральный ЗАГСы Воронежа объединят с 24 марта

Изменения связаны с многочисленными обращениями горожан, пояснила пресс-служба облуправления ЗАГС в понедельник, 20 марта.

Жители дома № 6 на улице Куцыгина, в пристроенном помещении которого находится ЗАГС Ленинского района, жаловались на свадебные кортежи. Машины молодоженов затрудняли движение по узкой улице Станкевича. Сделать полноценную парковку для отдела ЗАГС невозможно из-за плотной застройки.

С 24 марта жители Ленинского и Центрального районов смогут зарегистрировать брак только во Дворце бракосочетания (площадь Ленина, 11). Для регистрации детей, расторжения брака, перемены имени, получения справок и других актов гражданского состояния горожане будут по-прежнему обращаться на улицу Куцыгина, 6. Помещение оборудовано как офисное. Принимать посетителей будут по электронной очереди.

Объединить два отдела решили в 2015 году. Помещение отдела ЗАГС Ленинского района капитально отремонтировали в 2016 году.

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