От Никсона до Трампа: взлеты и падения рейтингов президентов США
Согласно данным соцопроса компании Gallup, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до низшей отметки с момента инаугурации.
Согласно данным соцопроса компании Gallup, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до низшей отметки с момента инаугурации.
У каждого президента в американской истории были свои моменты славы и популярности, равно как и провалы, которые сразу отражались на одобрении его деятельности гражданами США.
ТАСС рассказывает о максимальных и минимальных показателях последних девяти президентов США и объясняет, чем такие результаты были обусловлены.
Ричард Никсон
Пик одобрения деятельности 37-ого президента США Ричарда Никсона (67%) пришелся на самое начало его второго президентского срока — конец января 1973 года.
При этом за все четыре года первой администрации Никсона средний показатель одобрения составил 56%. Причиной столь резкого взлета популярности главы американского государства стало подписание им 23 января Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Несмотря на то, что сражения продолжались еще два года, уже к марту 1973 года американские войска были полностью выведены из страны.
Минимальной отметки в 24% рейтинг одобрения президента достиг в июле 1974 года. Причина — Уотергейтский скандал, достигший своего апогея и вынудивший Никсона уйти в отставку 9 августа того же года (единственный подобный случай за всю историю США).
Джеральд Форд
Вслед за отставкой Никсона его
Впрочем, решение нового хозяина Белого дома помиловать своего предшественника разозлило многих граждан: уже к январю 1975 года рейтинг «обрушился» до минимальных 37%. С того момента и до окончания президентского срока показатель одобрения Форда не превышал 53%.
Джимми Картер
Через два месяца после своего избрания в 1977 году 39-ым президентом США демократ Джимми Картер сумел заслужить одобрение 75% американских граждан. Картер позиционировал себя как человек из народа, общался и одевался в неформальном стиле, а на второй день срока издал указ о помиловании «отказников» (призванных в армию во время Вьетнамской войны, но избежавших присяги).
Опрос Gallup от 2 июля 1979 года зафиксировал минимальный уровень одобрения Форда на уровне 28%. Такой показатель стал результатом постепенного снижения популярности президента на фоне растущей безработицы, инфляции и цен на энергоресурсы.
Рональд Рейган
Разрыв между минимальным и максимальным уровнем одобрения 40-ого президента США оказался меньше, чем у его предшественника. «Максимума» в 68% Рейган достигал в мае 1981 года и мае 1986 года, уже на втором сроке. В 1981 году рейтинг отражал симпатии американцев к президенту, раненному в ходе покушения в Вашингтоне.
«Минимум» — 35% в январе 1983 года. Причина — проблемная экономика и ослабление влияния «партии слона» (республиканцев) в американском Конгрессе.
Джордж
Популярности
Несмотря на успех в Кувейте, уже к августу 1992 года рейтинг одобрения опустился до 29% по «классической» причине — состоянии экономики США, переживавшей рецессию.
Билл Клинтон
Усредненный рейтинг одобрения
Антирекорд в 37% был достигнут в июне 1993 года после так называемого «хэйргейта» (в мае того же года президента на протяжении часа стригли на борту его самолета в аэропорту
Джордж
Американское общество настолько сильно сплотилось и одобрило стойкость своего президента после трагедии 11 сентября 2001 года, что рейтинг
Минимальная отметка популярности в 25% была достигнута незадолго до окончания второго срока — в октябре 2008 года. Причина — разразившийся экономический кризис и недовольство присутствием американских вооруженных сил в Ираке.
Барак Обама
Первый соцопрос, проведенный Gallup менее чем через неделю после инаугурации, оказался самым успешным для первого
Рейтинг Обамы никогда не падал ниже 40%, лишь трижды опускаясь до этой планки в 2011, 2013 и 2014 годах.
Дональд Трамп
Судить об одобрении 45-ого президента США Дональда Трампа еще слишком рано: с момента инаугурации прошло ровно два месяца.
Как показывает история, 37% — далеко не приговор. Многие американские президенты довольствовались и меньшим одобрением. Однако ключевым фактором здесь станет именно динамика: если Трампу не удастся изменить тренд, уже через несколько месяцев рейтинг может опуститься до «рейгановских» 24%.
Александр Мосесов