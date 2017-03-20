От Никсона до Трампа: взлеты и падения рейтингов президентов США

Источник: AP 2017

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У каждого президента в американской истории были свои моменты славы и популярности, равно как и провалы, которые сразу отражались на одобрении его деятельности гражданами США.

Рейтинг занимающего Овальный кабинет менее трех месяцев Дональда Трампа успел опуститься с момента инаугурации на 8%.

ТАСС рассказывает о максимальных и минимальных показателях последних девяти президентов США и объясняет, чем такие результаты были обусловлены. Ричард Никсон Пик одобрения деятельности 37-ого президента США Ричарда Никсона (67%) пришелся на самое начало его второго президентского срока — конец января 1973 года.

Леонид Брежнев и Ричард Никсон, 1974 год | Источник: РИА "Новости"

При этом за все четыре года первой администрации Никсона средний показатель одобрения составил 56%. Причиной столь резкого взлета популярности главы американского государства стало подписание им 23 января Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Несмотря на то, что сражения продолжались еще два года, уже к марту 1973 года американские войска были полностью выведены из страны.

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Минимальной отметки в 24% рейтинг одобрения президента достиг в июле 1974 года. Причина — Уотергейтский скандал, достигший своего апогея и вынудивший Никсона уйти в отставку 9 августа того же года (единственный подобный случай за всю историю США). Джеральд Форд Вслед за отставкой Никсона его вице-президент Джеральд Форд стал 38-ым президентом. Пик его популярности (71%) пришелся на самое начало его срока — август 1974 года. Во многом такой высокий показатель отражал в первую очередь положительную реакцию американцев на отставку Никсона.

Джеральд Форд и Леонид Брежнев, 1974 год | Источник: РИА "Новости"

Впрочем, решение нового хозяина Белого дома помиловать своего предшественника разозлило многих граждан: уже к январю 1975 года рейтинг «обрушился» до минимальных 37%. С того момента и до окончания президентского срока показатель одобрения Форда не превышал 53%. Джимми Картер Через два месяца после своего избрания в 1977 году 39-ым президентом США демократ Джимми Картер сумел заслужить одобрение 75% американских граждан. Картер позиционировал себя как человек из народа, общался и одевался в неформальном стиле, а на второй день срока издал указ о помиловании «отказников» (призванных в армию во время Вьетнамской войны, но избежавших присяги).

Джимми Картер, 2015 год | Источник: РИА "Новости"

Опрос Gallup от 2 июля 1979 года зафиксировал минимальный уровень одобрения Форда на уровне 28%. Такой показатель стал результатом постепенного снижения популярности президента на фоне растущей безработицы, инфляции и цен на энергоресурсы. Рональд Рейган Разрыв между минимальным и максимальным уровнем одобрения 40-ого президента США оказался меньше, чем у его предшественника. «Максимума» в 68% Рейган достигал в мае 1981 года и мае 1986 года, уже на втором сроке. В 1981 году рейтинг отражал симпатии американцев к президенту, раненному в ходе покушения в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди лежит на тротуаре, раненый в ходе покушения на президента Рональда Рейгана в Вашингтоне 30 марта 1981 года. | Источник: AP 2017

«Минимум» — 35% в январе 1983 года. Причина — проблемная экономика и ослабление влияния «партии слона» (республиканцев) в американском Конгрессе. Джордж Буш-старший Популярности Буша-старшего на второй год его единственного срока могут позавидовать многие главы государств мира. В начале марта 1991 года 89% американцев одобряли действия своего президента на фоне успешного завершения операции «Буря в пустыне», в ходе которой вооруженные силы США сумели в кратчайшие сроки и с минимальными потерями освободить Кувейт от сил Саддама Хусейна.

Джордж Буш-старший, 1991 год | Источник: РИА "Новости"

Несмотря на успех в Кувейте, уже к августу 1992 года рейтинг одобрения опустился до 29% по «классической» причине — состоянии экономики США, переживавшей рецессию. Билл Клинтон Усредненный рейтинг одобрения президента-демократа Билла Клинтона за два срока составил 55%. В отличие от Буша-старшего, популярность нового главы Овального кабинета не переживала столь резких взлетов и падений. При этом пика популярности в 73% Клинтон достиг в декабре 1998 года, когда американцы объединились вокруг президента на фоне подготовки к импичменту вследствие скандала с Моникой Левински.

Билл Клинтон, 2010 год | Источник: РИА "Новости"

Антирекорд в 37% был достигнут в июне 1993 года после так называемого «хэйргейта» (в мае того же года президента на протяжении часа стригли на борту его самолета в аэропорту Лос-Анджелеса, из-за чего другие рейсы были задержаны). Джордж Буш-младший Американское общество настолько сильно сплотилось и одобрило стойкость своего президента после трагедии 11 сентября 2001 года, что рейтинг Буша-младшего взлетел с 51 до 90%. Минимальная отметка популярности в 25% была достигнута незадолго до окончания второго срока — в октябре 2008 года. Причина — разразившийся экономический кризис и недовольство присутствием американских вооруженных сил в Ираке.

Президенту Джорджу Бушу-старшему докладывают 11 сентября 2001 года о втором самолете, врезавшемся в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. | Источник: Reuters

Барак Обама Первый соцопрос, проведенный Gallup менее чем через неделю после инаугурации, оказался самым успешным для первого президента-афроамериканца (67% одобрения), вступление которого в должность преподносилось в СМИ как новая глава американской истории. Рейтинг Обамы никогда не падал ниже 40%, лишь трижды опускаясь до этой планки в 2011, 2013 и 2014 годах. Дональд Трамп Судить об одобрении 45-ого президента США Дональда Трампа еще слишком рано: с момента инаугурации прошло ровно два месяца.

Начал Трамп с 45%, а его рейтинг медленно снижался и достиг 18 марта отметки в 37%.