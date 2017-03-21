Воронежский УФАС включил поисковое объединение «Дон» в реестр недобросовестных поставщиков

С заявлением о включении ВРОО ИППО «Дон» в реестр недобросовестных поставщиков обратился «Воронежский краеведческий музей». Оно было основано на ненадлежащем исполнении контрактов на выполнение поисковых работ в Воронежской и Липецкой областях в рамках мероприятий «Вахта памяти», а также на проведения поисковых работ и эксгумацию останков жертв политических репрессий на территории Сомовского лесничества Воронежа.

По данным УФАС, заказчик почитал, что предоставленные исполнителем отчеты и протоколы эксгумации не являются подтверждением тому, что работы проходили именно в период, указанный в контрактах.

«Было принято решение об одностороннем расторжении контрактов из-за ненадлежащего исполнения их условий», — подчеркнули антимонопольщики.

Отмечается, что для проведения работ в местах, где велись боевые действия, и при вскрытии воинских захоронений необходимо согласовывать работы с полицией. «Дон» же в прошлом году с этой целью в органы МВД не обращался.