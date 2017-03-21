Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Чай спасает от старческого слабоумия
Стали известны обстоятельства убийства директора «Роскосмоса»
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
12:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Над обновлением воронежского парка «Танаис» поработают 5 команд архитекторов

Результаты работы они представят 3 апреля.

Пять команд архитекторов примут участие в работе над концепцией реконструкции воронежского парка «Танаис» примут участие пять команд. Конкурентные переговоры по отбору команд прошли в региональном «Нормативно-проектном центре» в пятницу, 17 марта. Презентация работ состоится 3 апреля в Доме архитектора.

Трехдневный воркшоп, организованный управлением архитектуры и градостроительства по поручению губернатора Алексея Гордеева, стартует 31 марта и продлится три дня. В нем примут участие команды Игоря Ефимова (архитектор ООО «АрхСтиль Е»), Анны Азизовой-Полуэктовой (доцент Института архитектуры и градостроительства ВГТУ), Семена Зуева (руководитель отдела «Архитектурное проектирование» ООО «ГеоКадастрПроект»), Антона Скупченко (архитектор) и Татьяны Винокур (инженер по ландшафтной архитектуре ООО «Инстеп»). Куратором команд станет архитектор и урбанист, директор российского офиса компании MLA+ Яна Голубева.

Управление архитектуры и градостроительства получило в общей сложности 15 заявок от архитекторов, в конкурентных переговорах приняли участи 13 команд.

Капитаны пяти команд, прошедших отбор, учтут мнение воронежцев в работе над концепцией реконструкции «Танаиса», отметили в управлении. Сотрудники волонтерского центра «Зодчество VRN» опросили местных жителей о том, как, по их мнению, должен выглядеть обновленный парк. Капитанам команд передадут результаты интерактивного опроса горожан о будущем «Танаиса», проведенного управлением архитектуры и градостроительства совместно с РИА «Воронеж».

Защита концепцией пройдет в Доме архитектора 3 апреля. Лучшую концепцию доработают, направят на рассмотрение регионального градостроительного совета и представят горожанам на архитектурном форуме «Зодчество VRN». В управлении рассчитывают, что концепция ляжет в основу проекта реконструкции парка, а участники победившей команды примут на себя обязательства по дальнейшему сопровождению проекта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд продлил арест бывшему главному архитектору Воронежа Антону Шевелеву
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи станет ведущей Каннского фестиваля
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь