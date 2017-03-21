Над обновлением воронежского парка «Танаис» поработают 5 команд архитекторов

Пять команд архитекторов примут участие в работе над концепцией реконструкции воронежского парка «Танаис» примут участие пять команд. Конкурентные переговоры по отбору команд прошли в региональном «Нормативно-проектном центре» в пятницу, 17 марта. Презентация работ состоится 3 апреля в Доме архитектора.

Трехдневный воркшоп, организованный управлением архитектуры и градостроительства по поручению губернатора Алексея Гордеева, стартует 31 марта и продлится три дня. В нем примут участие команды Игоря Ефимова (архитектор ООО «АрхСтиль Е»), Анны Азизовой-Полуэктовой (доцент Института архитектуры и градостроительства ВГТУ), Семена Зуева (руководитель отдела «Архитектурное проектирование» ООО «ГеоКадастрПроект»), Антона Скупченко (архитектор) и Татьяны Винокур (инженер по ландшафтной архитектуре ООО «Инстеп»). Куратором команд станет архитектор и урбанист, директор российского офиса компании MLA+ Яна Голубева.

Управление архитектуры и градостроительства получило в общей сложности 15 заявок от архитекторов, в конкурентных переговорах приняли участи 13 команд.

Капитаны пяти команд, прошедших отбор, учтут мнение воронежцев в работе над концепцией реконструкции «Танаиса», отметили в управлении. Сотрудники волонтерского центра «Зодчество VRN» опросили местных жителей о том, как, по их мнению, должен выглядеть обновленный парк. Капитанам команд передадут результаты интерактивного опроса горожан о будущем «Танаиса», проведенного управлением архитектуры и градостроительства совместно с РИА «Воронеж».

Защита концепцией пройдет в Доме архитектора 3 апреля. Лучшую концепцию доработают, направят на рассмотрение регионального градостроительного совета и представят горожанам на архитектурном форуме «Зодчество VRN». В управлении рассчитывают, что концепция ляжет в основу проекта реконструкции парка, а участники победившей команды примут на себя обязательства по дальнейшему сопровождению проекта.