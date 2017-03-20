В Калифорнии дом-хамелеон сливается с пустыней

В ясный день стены дома принимают цвет окружающей среды, он практически сливается с пейзажем. Необычное здание простоит в пустыне до конца октября.

Дом «Мираж» является частью масштабной арт-выставки Desert X, которая продлится до 31 октября 2017-го. Создатель «прозрачного» здания — известный художник Дуг Эйткен.