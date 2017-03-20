В Калифорнии дом-хамелеон сливается с пустыней
В пустынной калифорнийской долине Коачелла установили
В пустынной калифорнийской долине Коачелла установили
В ясный день стены дома принимают цвет окружающей среды, он практически сливается с пейзажем. Необычное здание простоит в пустыне до конца октября.
Дом «Мираж» является частью масштабной
«Это типичный американский дом, возникающий ниоткуда и бесследно исчезающий в зависимости от времени суток», — рассказал Эйткен.
«После Второй мировой войны такие дома начали производиться и продаваться в готовом виде по всей стране. Ими застроили пригороды сотен городов. Такое ранчо — своеобразный символ Америки», — пояснил художник.