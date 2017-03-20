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19:56 (мск), источник: Вести.Ру

В Калифорнии дом-хамелеон сливается с пустыней

В пустынной калифорнийской долине Коачелла установили дом-хамелеон под названием «Мираж» с зеркальными стенами и таким же интерьером.

В ясный день стены дома принимают цвет окружающей среды, он практически сливается с пейзажем. Необычное здание простоит в пустыне до конца октября.

Дом «Мираж» является частью масштабной арт-выставки Desert X, которая продлится до 31 октября 2017-го. Создатель «прозрачного» здания — известный художник Дуг Эйткен.

Коттедж-хамелеон является одним из 16 объектов, установленных прямо в пустыне в рамках выставки.

«Это типичный американский дом, возникающий ниоткуда и бесследно исчезающий в зависимости от времени суток», — рассказал Эйткен.

«После Второй мировой войны такие дома начали производиться и продаваться в готовом виде по всей стране. Ими застроили пригороды сотен городов. Такое ранчо — своеобразный символ Америки», — пояснил художник.

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