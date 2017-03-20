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20:59 (мск), источник: Sputnik.by

Самый старый миллиардер в мире умер на 102-м году жизни

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года, сообщает издание The New York Times.

Источник: Sputnik.by

Магнат умер во сне в своем доме в Покантико Хилс (штат Нью-Йорк).

Дэвид Рокфеллер — внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества. По информации Forbes, состояние ушедшего из жизни глава клана Рокфеллеров на 20 марта оценивалось в 3,3 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых людей мира, по версии журнала, он занимал 581-е место.

Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. В 1936 году закончил Гарвардский университет и служил в армии во время Второй мировой войны.

После войны Дэвид Рокфеллер начал карьеру банкира, итогом которой стало место главы Chase Manhattan Bank (ныне JPMorgan Chase Bank). Именно во время правления Рокфеллера III Chase Manhattan Bank стал первым американским банком, который в 1974 году открыл отделения в СССР и Китае.

Братья банкира Нельсон и Уинтроп стали известными политиками. Нельсон с 1974 по 1977 год занимал пост вице-президента при Джеральде Форде, а Уинтроп был губернатором штата Арканзас.

В свою очередь Дэвид Рокфеллер избегал открытой публичности и был известен как убежденный филантроп. Он обладал значительным политическим влиянием в США.

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