С туберкулезом в Приднестровье борются своими методами

«Финалом кампании станет традиционное шествие студентов и волонтеров, которые будут раздавать прохожим информационные буклеты и брошюры. Оно состоится 24 марта в Тирасполе и Бендерах», — рассказала главный фтизиатр Приднестровья Нелли Обевзенко.

Специалист подчеркнула, что по заболеваемости туберкулезом лидирует Слободзейский район из-за своего административного расположения.

«К нему относятся и село Парканы, и село Кицканы, и Ближний Хутор. Это большие села, которые располагаются вблизи Тирасполя, где традиционно болеют туберкулезом, потому что сюда стекается большое количество людей», — отметила Обевзенко.

По ее словам, в прошлом году 72% населения было охвачено профилактической флюорографией. Больше половины случаев были выявлены именно при профилактических осмотрах.

«Из 268 человек у 68 в легких уже были полости распада, 64 выделяли в окружающую среду микробактерии туберкулеза. Никто из этих людей не знал, что болеет», — подчеркнула фтизиатр.

Ситуация с заболеваемостью в регионе стабильно напряженная. В прошлом году туберкулез диагностировали у 536 человек. Это почти на 60 случаев больше, чем было зафиксировано в 2015 году.