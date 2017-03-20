В Москве пройдет XII Международный фестиваль музыки The Beatles

Источник: Reuters

Фестиваль посвящен 75-летию Пола Маккартни, 60-летию знакомства участников группы The Beatles и 50-летию выхода одного из самых культовых альбомов в истории рок-музыки Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. География участников — от Испании до Казахстана, от Питера до Ростова-на-Дону. Организатор данного Фестиваля — главный битломанский портал Рунета, сайт Beatles.ru.

<div id="vk_post_-91709696_189"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?142"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-91709696_189", -91709696, 189, '3Si1EHQyuAq4sa56SxT4nwcomw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

В этом году есть целых три повода поздравить любимых битлов: во-первых, 60 лет прошло с момента знакомства юных ливерпульцев-меломанов, Джона Леннона и Пола Маккартни. Во-вторых, вечно юному Джеймсу Полу Маккартни в этом году исполняется 75 лет. Наконец, «полтинник» с момента выхода великого альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (вышел 1 июня 1967 года). И, конечно же, участники Фестиваля отметят все эти прекрасные даты. Например, в честь 75-летия Пола Маккартни каждый коллектив обязательно сыграет как минимум одну песню из сольного творчества сэра Пола.

Источник: AP

Сергей Гуцан представит маккартниевскую unplugged-программу, а Father McKenzie вместе с Корнеем грянут «в электричестве» целое отделение из лучших сольных хитов Маккартни (в том числе и его группы Wings). Группа TheBeatLove напомнит о юбилее «Сержанта Пеппера», облачившись в военную форму, увековеченную на обложке великого альбома, и исполнит множество песен из того периода.

Читайте также Кто вы из «битлов»? Тест по случаю всемирного дня The Beatles