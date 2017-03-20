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20:12 (мск), источник: Вести.Ру

В Москве пройдет XII Международный фестиваль музыки The Beatles

В ближайшую субботу, 25 марта, в Москве состоится XII международный фестиваль музыки The Beatles. Семь часов на двух сценах будут выступать 12 групп из разных стран мира и исполнять песни «битлов».

Источник: Reuters

Фестиваль посвящен 75-летию Пола Маккартни, 60-летию знакомства участников группы The Beatles и 50-летию выхода одного из самых культовых альбомов в истории рок-музыки Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. География участников — от Испании до Казахстана, от Питера до Ростова-на-Дону.

Организатор данного Фестиваля — главный битломанский портал Рунета, сайт Beatles.ru.

В этом году есть целых три повода поздравить любимых битлов: во-первых, 60 лет прошло с момента знакомства юных ливерпульцев-меломанов, Джона Леннона и Пола Маккартни. Во-вторых, вечно юному Джеймсу Полу Маккартни в этом году исполняется 75 лет. Наконец, «полтинник» с момента выхода великого альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (вышел 1 июня 1967 года).

И, конечно же, участники Фестиваля отметят все эти прекрасные даты. Например, в честь 75-летия Пола Маккартни каждый коллектив обязательно сыграет как минимум одну песню из сольного творчества сэра Пола.

Источник: AP

Сергей Гуцан представит маккартниевскую unplugged-программу, а Father McKenzie вместе с Корнеем грянут «в электричестве» целое отделение из лучших сольных хитов Маккартни (в том числе и его группы Wings). Группа TheBeatLove напомнит о юбилее «Сержанта Пеппера», облачившись в военную форму, увековеченную на обложке великого альбома, и исполнит множество песен из того периода.

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Второй раз фестиваль проходит сразу на двух сценах — а так принято, в частности, в клубе Cavern в Ливерпуле, откуда сама группа TheBeatles. Две сцены — это возможность для зрителей перемещаться и выбирать, где интереснее, а для организаторов — поставить в программу как можно больше коллективов. В этот раз будут и интересные новички, и маститые спецы битловских трибьютов.

Участники фестиваля: The Funkles (Испания, один из лучших трибьют-коллективов The Beatles в мире), TheBeatBoys (Москва), TheFridays (Казахстан), Liamkins (Юрий Лямкин — это легенда битломанской Москвы), TheBeatLove (Москва), FatherMcKenzie и Корней (Ростов-на-Дону, Москва), «Оптимальный Вариант» (Москва), Apple Jack Band (Москва), Сергей Гуцан (Москва), Number 9 (Санкт-Петербург, девятка — любимое число Джона Леннона), TheStoneShades (Москва), GreenFloyd (Ростов-на-Дону).

Ведущие фестиваля — Кир Гуцков и Андрей Fab Тарасенков.

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