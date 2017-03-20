Московский зоопарк ждет пару панд из китайского зоопарка Чэнду

«Точная дата начала строительства павильона будет определена после переговоров генерального директора Московского зоопарка с парком панд Чэнду, они состоятся в апреле. Мы хотели бы получить пару панд, но пока не известно, передадут ли нам их на платной или бесплатной основе», — пояснили в пресс-службе.

Павильон «Китай» появится рядом с оранжереей в Московском зоопарке. Предполагается, что он будет состоять из трех насыпных уровне. На первом уровне разместится парк птиц, где можно будет посмотреть на голубую сороку, белого ушастого фазана и других птиц.

На втором уровне расположится вольер для гигантской саламандры, похожий есть в Пражском зоопарке.