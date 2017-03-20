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20:19 (мск), источник: Газета.Ру

Московский зоопарк ждет пару панд из китайского зоопарка Чэнду

Московский зоопарк ждет пару панд из китайского зоопарка Чэнду. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе столичного зоопарка, животных поселят в павильоне «Китай», строительство которого начнется в 2017 году.

Источник: Reuters

«Точная дата начала строительства павильона будет определена после переговоров генерального директора Московского зоопарка с парком панд Чэнду, они состоятся в апреле. Мы хотели бы получить пару панд, но пока не известно, передадут ли нам их на платной или бесплатной основе», — пояснили в пресс-службе.

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Павильон «Китай» появится рядом с оранжереей в Московском зоопарке. Предполагается, что он будет состоять из трех насыпных уровне. На первом уровне разместится парк птиц, где можно будет посмотреть на голубую сороку, белого ушастого фазана и других птиц.

На втором уровне расположится вольер для гигантской саламандры, похожий есть в Пражском зоопарке.

На третьем уровне павильона будут обитать два вида панд: красные панды, уже живущие в Московском зоопарке, и большие черно-белые, которых должны привезти из Чэнду.

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Также ведутся переговоры с зоопарком Праги о передаче для павильона золотых обезьян. Поскольку золотые обезьяны входят в программу сохранения Европейской ассоциации зоопарков, их могут отдать, только когда будет понятно, в каких условиях их собираются поселить, уточнили в пресс-службе Московского зоопарка.

В зоопарке отметили, что в зависимости от того, на какой основе будут получены животные, а также учитывая объема финансирования проекта спонсорами, вход в павильон может быть бесплатным или осуществляться за небольшую дополнительную плату.

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