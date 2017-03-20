Московский зоопарк ждет пару панд из китайского зоопарка Чэнду
Московский зоопарк ждет пару панд из китайского зоопарка Чэнду. Как сообщили «Газете.Ru» в
Московский зоопарк ждет пару панд из китайского зоопарка Чэнду. Как сообщили «Газете.Ru» в
«Точная дата начала строительства павильона будет определена после переговоров генерального директора Московского зоопарка с парком панд Чэнду, они состоятся в апреле. Мы хотели бы получить пару панд, но пока не известно, передадут ли нам их на платной или бесплатной основе», — пояснили в
Павильон «Китай» появится рядом с оранжереей в Московском зоопарке. Предполагается, что он будет состоять из трех насыпных уровне. На первом уровне разместится парк птиц, где можно будет посмотреть на голубую сороку, белого ушастого фазана и других птиц.
На втором уровне расположится вольер для гигантской саламандры, похожий есть в Пражском зоопарке.
На третьем уровне павильона будут обитать два вида панд: красные панды, уже живущие в Московском зоопарке, и большие
Также ведутся переговоры с зоопарком Праги о передаче для павильона золотых обезьян. Поскольку золотые обезьяны входят в программу сохранения Европейской ассоциации зоопарков, их могут отдать, только когда будет понятно, в каких условиях их собираются поселить, уточнили в
В зоопарке отметили, что в зависимости от того, на какой основе будут получены животные, а также учитывая объема финансирования проекта спонсорами, вход в павильон может быть бесплатным или осуществляться за небольшую дополнительную плату.