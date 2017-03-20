Пермский школьник прошелся по краю балкона ради лайков
За балконом видна пропасть, на фоне которой ученик пермской школы N135 Жанболот Суюмбаев исполнял свой «трюк».
За балконом видна пропасть, на фоне которой ученик пермской школы N135 Жанболот Суюмбаев исполнял свой «трюк».
Детишки для съемок своего опасного ролика зашли в высотные дома комплекса «Грибоедовский». Они и без того стоят на крутом берегу речушки, отчего высота кажется просто ужасающей.
Ролик стал популярным в прошедшие выходные. И, конечно, им заинтересовались сотрудники полиции.
— Мы установили родителей всех участников этого происшествия, — рассказала начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Пермскому краю Татьяна Кандакова. — Семьи благополучные, но со всеми родителями мы провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения детей.
В школе, где учатся герои ставшего популярным полуминутного ролика, также в курсе событий. Выяснилось, что «герой», бесстрашно прошедшийся на огромной высоте, в общем, неплохой паренек. Старался в учебе, был одним из лидеров школьной команды КВН. Но были проблемы с дисциплиной.
— К сожалению, он плохо разговаривает на русском языке, так как приехал к нам не так давно из Киргизии, — говорит директор школы Алексей Куляпин. — Возможно, пытался
Причины, толкнувшие пятиклассника на смертельно опасный трюк, педагог видит в том, как его воспитывают. Отец ребенка заявил, что тот должен вырасти настоящим бесстрашным джигитом. А подобные «упражнения» на грани гибели, дескать, только закаляют характер. И, конечно, повышают популярность среди сверстников. Ради нее дети идут на ужасающие поступки.
— В таком возрасте у детей отсутствует страх смерти, — комментирует психолог Людмила Кочкаева. — Ими движет бравада, желание отличиться, испытать себя, привлечь внимание ровесников, доказать взрослым свою зрелость. Сейчас огромную роль в этом играет Интернет. Некоторые размещенные в нем материалы как бы подталкивают детей на совершение различных поступков, очень опасных для жизни. А они еще не осознают этого. У них нет инстинкта жизни, самосохранения. Дети уверены, что с ними ничего не случится. А если вдруг получится совершить «подвиг», подобный этому смертельно опасному проходу на краешке балкона 25-го этажа, они сразу становятся героями в своей среде. Он лидер! Он не ведомый. Это очень важно для них, именно в этом возрасте. К сожалению, сейчас родители очень мало занимаются с детьми. По данным психологов, на воспитание тратится в среднем всего лишь 15 минут в сутки. И то оно сводится к окрикам, наставлениям, без всяких попыток разобраться, что происходит с ребенком. Необходимо больше времени проводить со своими детьми, обсуждая при этом проблемы, какие у них имеются.