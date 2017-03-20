Пермский школьник прошелся по краю балкона ради лайков

— Мы установили родителей всех участников этого происшествия, — рассказала начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Пермскому краю Татьяна Кандакова. — Семьи благополучные, но со всеми родителями мы провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения детей.

Детишки для съемок своего опасного ролика зашли в высотные дома комплекса «Грибоедовский». Они и без того стоят на крутом берегу речушки, отчего высота кажется просто ужасающей.

В школе, где учатся герои ставшего популярным полуминутного ролика, также в курсе событий. Выяснилось, что «герой», бесстрашно прошедшийся на огромной высоте, в общем, неплохой паренек. Старался в учебе, был одним из лидеров школьной команды КВН. Но были проблемы с дисциплиной.

— К сожалению, он плохо разговаривает на русском языке, так как приехал к нам не так давно из Киргизии, — говорит директор школы Алексей Куляпин. — Возможно, пытался как-то утвердить себя. Но больше он у нас не учится. В прошлое воскресенье отец увез его на родину, в Киргизию, сразу после начавшегося скандала.

Причины, толкнувшие пятиклассника на смертельно опасный трюк, педагог видит в том, как его воспитывают. Отец ребенка заявил, что тот должен вырасти настоящим бесстрашным джигитом. А подобные «упражнения» на грани гибели, дескать, только закаляют характер. И, конечно, повышают популярность среди сверстников. Ради нее дети идут на ужасающие поступки.

— В таком возрасте у детей отсутствует страх смерти, — комментирует психолог Людмила Кочкаева. — Ими движет бравада, желание отличиться, испытать себя, привлечь внимание ровесников, доказать взрослым свою зрелость. Сейчас огромную роль в этом играет Интернет. Некоторые размещенные в нем материалы как бы подталкивают детей на совершение различных поступков, очень опасных для жизни. А они еще не осознают этого. У них нет инстинкта жизни, самосохранения. Дети уверены, что с ними ничего не случится. А если вдруг получится совершить «подвиг», подобный этому смертельно опасному проходу на краешке балкона 25-го этажа, они сразу становятся героями в своей среде. Он лидер! Он не ведомый. Это очень важно для них, именно в этом возрасте. К сожалению, сейчас родители очень мало занимаются с детьми. По данным психологов, на воспитание тратится в среднем всего лишь 15 минут в сутки. И то оно сводится к окрикам, наставлениям, без всяких попыток разобраться, что происходит с ребенком. Необходимо больше времени проводить со своими детьми, обсуждая при этом проблемы, какие у них имеются.