В МЧС за день поступило 24 жалобы на запах газа в Омске

Жители Омска продолжают сообщать о неприятном запахе в городе. За 20 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 24 жалобы.

По данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информацию об этом передали на 24 предприятия.

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области:

— Для забора и анализа проб воздуха было задействовано 20 постов: 2 передвижных лаборатории от ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» и Управления Росприроднадзора и 18 стационарных.

Напомним, запах газа не рассеивается в Омске с воскресенья. Ранее метеорологи предупреждали, что из-за штиля примеси будут ощущаться в воздухе до 21 марта.

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Масштабные выбросы происходили с 8 по 10 марта. Замеры показали, что это был этилмеркаптан, использующийся в качестве одоранта при производстве бытового газа для оперативного обнаружения утечек. Содержание ядовитого вещества в воздухе было превышено в 400 раз.

Виновник загрязнения воздуха до сих пор не установлен. Сегодня прокуратура сообщила, что в газовой атаке может быть замешан нефтезавод, который уже несколько раз опровергал свою причастность к выбросам. Тем не менее выяснилось, что на очистных сооружениях ОНПЗ содержание вредных веществ превышено в 64 раза.