Французский Voice принял молодую певицу из Молдовы

«Дорогие друзья, большое спасибо за вашу поддержку в программе The Voice. Отличное приключение начинается», — написала Исак на своей странице в facebook.

Теперь настала и очередь Лидии Исак, представлявшей Молдову на Евровидении в прошлом году.

Лидия Исак представляла Молдову в 2016 году на Евровидении, а также принимала участие в отборочном туре на Евровидение-2017 от Швейцарии в дуэте с итальянским певцом Даниэле Гуастелла.

Ранее участницей и финалисткой российского «Голоса» стала Ева Тимуш — также из Молдовы.