Французский Voice принял молодую певицу из Молдовы
КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Молдавские таланты продолжают штурмовать топовые программы и шоу по всему миру.
КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Молдавские таланты продолжают штурмовать топовые программы и шоу по всему миру.
Теперь настала и очередь Лидии Исак, представлявшей Молдову на Евровидении в прошлом году.
Лидия прошла слепые прослушивания французской версии франшизы «Голос».
«Дорогие друзья, большое спасибо за вашу поддержку в программе The Voice. Отличное приключение начинается», — написала Исак на своей странице в facebook.
Лидия Исак представляла Молдову в 2016 году на Евровидении, а также принимала участие в отборочном туре на Евровидение-2017 от Швейцарии в дуэте с итальянским певцом Даниэле Гуастелла.
Ранее участницей и финалисткой российского «Голоса» стала Ева Тимуш — также из Молдовы.