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21:32 (мск), источник: Sputnik.md

Французский Voice принял молодую певицу из Молдовы

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Молдавские таланты продолжают штурмовать топовые программы и шоу по всему миру.

Источник: Sputnik.md

Теперь настала и очередь Лидии Исак, представлявшей Молдову на Евровидении в прошлом году.

Лидия прошла слепые прослушивания французской версии франшизы «Голос».

«Дорогие друзья, большое спасибо за вашу поддержку в программе The Voice. Отличное приключение начинается», — написала Исак на своей странице в facebook.

Лидия Исак представляла Молдову в 2016 году на Евровидении, а также принимала участие в отборочном туре на Евровидение-2017 от Швейцарии в дуэте с итальянским певцом Даниэле Гуастелла.

Ранее участницей и финалисткой российского «Голоса» стала Ева Тимуш — также из Молдовы.

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