Татарстан вошел в десятку регионов России по показателю ожидаемой продолжительности жизни

Отмечается, что по Республике Татарстан этот показатель составил 73,64 года — это девятое место в рейтинге субъектов Российской Федерации и первое место в Приволжском федеральном округе. Рост по сравнению с 2013 годом составил 1,5 года.

Опережают республику субъекты Северо-Кавказского федерального округа, а также Москва и Санкт-Петербург.