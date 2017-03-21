Татарстан вошел в десятку регионов России по показателю ожидаемой продолжительности жизни
(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Татарстан вошел в десятку регионов России по показателю ожидаемой продолжительности жизни, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Татарстан вошел в десятку регионов России по показателю ожидаемой продолжительности жизни, сообщили ИА «Татар-информ» в
Отмечается, что по Республике Татарстан этот показатель составил 73,64 года — это девятое место в рейтинге субъектов Российской Федерации и первое место в Приволжском федеральном округе. Рост по сравнению с 2013 годом составил 1,5 года.
Опережают республику субъекты