СМИ: Студия Paramount отказалась от «Терминатора» и Шварценеггера

Отказ от шестой части культового фильма собеседник издания связал с негативной реакцией критиков на пятый эпизод киносаги. ««Терминатор: Генезис» был попыткой возродить франшизу, но критикам он не понравился, поэтому руководство студии разочаровалось в картине, хотя она приносила большую прибыль, — рассказал он.

«Все кончено для “Терминатора” и Арнольда. Работа над сиквелом полностью остановлена. Нет никаких планов снимать новый эпизод», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что очередной «Терминатор» с участием Арнольда Шварценеггера может выйти на экраны в 2017 году.