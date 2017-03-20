Учёные нашли продукты, способные заменить антибиотики

В список природных антибиотиков попали косточки грейпфрута, экстракт которых полезен не только людям, но и животным, эхинацея, которая укрепляет иммунную систему человека.

Также заменить препараты может раствор коллоидного серебра. Он уничтожает около 650 видов бактерий и не содержит опасных для человеческого организма веществ.

Прополис, чеснок, масло орегано и витамин С также способны частично заменить антибиотики и укрепить организм человека. Причем регулярное употребление прополиса снижает риск простуды и гриппа наполовину, а масло орегано обладает еще и обезболивающим действием.

По мнению ученых, эти продукты при грамотном употреблении помогут людям вылечить многие заболевания без применения химических препаратов, которые наносят весомый ущерб человеческому организму, пишет Телеканал «360».