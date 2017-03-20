Ученые нашли мухоморы, которым более 100 млн лет

Все образцы очень хорошо сохранились. По словам учёных, это одни из древнейших грибов на Земле. Ранее такими грибами считались шампиньоны.

Помимо этого, в застывшей смоле обнаружены и жуки с сильно развитыми челюстями, которые питались этими грибами.

«Благодаря этой находке мы можем утверждать, что грибы на Земле появились на 20 млн лет раньше, чем наука предполагала ранее», — отметил в докладе сотрудник академии Хуан Диинов.