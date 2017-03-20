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22:13 (мск), источник: РБК - Украина

Ученые нашли мухоморы, которым более 100 млн лет

Палеонтологи обнаружили грибы, очень напоминающие современные мухоморы, в янтаре возрастом 99 млн лет. Об этом сообщается на сайте Китайской академии наук.

Все образцы очень хорошо сохранились. По словам учёных, это одни из древнейших грибов на Земле. Ранее такими грибами считались шампиньоны.

Помимо этого, в застывшей смоле обнаружены и жуки с сильно развитыми челюстями, которые питались этими грибами.

«Благодаря этой находке мы можем утверждать, что грибы на Земле появились на 20 млн лет раньше, чем наука предполагала ранее», — отметил в докладе сотрудник академии Хуан Диинов.

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