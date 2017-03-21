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09:19 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области ожидается подтопление еще одного моста

Это строение входит в зону паводковых рисков на половодье текущего года.

В понедельник, 19 марта, региональное МЧС сообщило о паводковой ситуации в Воронежской области. По данным на вчерашний день, в регионе нет затопленных приусадебных участков и дорог.

«Затоплен низководный мост через реку Хопер в Борисоглебске, — отметили в МЧС. — Уровень воды над его полотном составляет 35 см».

По данным спасателей, жизнеобеспечение села Макашевка не нарушено.

«Прогнозируется грядущее затопление низководного моста “Большие Алабухи — Власовка” через реку Ворона в Грибановском районе, — пояснили в МЧС. — Вода сейчас на уровне с полотном дороги. Перелива сейчас не наблюдается».

В случае, если мост все-таки будет подтоплен, жизнеобеспечение села Власовка не нарушится. Есть объездной пусть через село Краснояровка — поселок Мучкапский.

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