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03:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье не готово к платным дорогам, которые разрешает вводить Госдума

Однако за проезд по транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» в перспективе могут брать плату.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.

Новый законопроект об организации дорожного движения в России рассматривают депутаты Госдумы. Документ позволяет временно ограничить или прекратить движение транспорта на дорогах, а также вводить платные дороги и парковки. Согласно проекту, если платный проезд все-таки введут, то власти должны будут провести так называемые компенсационные мероприятия, например, открытие новых маршрутов регулярных перевозок, организовать дополнительные парковки, маршруты общественного транспорта или альтернативные маршруты проезда. Между тем, как сообщает ИА PrimaMedia, в Приморском крае уже есть конкретные места, где скоро могут начать взимать плату за проезд по определенным магистрали, причем даже разработан тариф, но сроки воплощения этих планов пока не определены.

Платные дороги сами по себе не являются до России чем-то новым. В стране уже существует сеть платных дорог общей протяженностью 471,7 км, которая постоянно пополняется все новыми участками, за проезд по которым необходимо платить. Одна из самых известных подобных магистралей — это трасса М-4 «Дон». Согласно сайту avtodor-tr.ru средняя стоимость проезда по всем платным участкам магистрали для легковых автомобилей и мотоциклов — от 305 до 490 рублей. Что касается Приморья, то на ВЭФ в сентябре 2015 года краевые власти представили проект платного маршрута автомобильной дороги Владивосток — Находка — порт Восточный с 18 до 146 км. Правда сроки реализации этого этого проекта никто пока не называет.

В ответ на официальный запрос от ИА PrimaMedia в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского, получен ответ, что за пользование международными транспортными коридорами «Приморье-1» и «Приморье-2» в будущем может начать взиматься плата.

«В качестве организационных моделей строительства и эксплуатации предлагается государственно-частное партнерство (ГЧП) в форме концессии при участии федерального центра, Приморского края, частных инвесторов и институтов развития. Приморский край берет расходы по эксплуатации дорог (содержание, ремонт)», — говорится в ответе ведомства.

Также в департаменте пояснили, что предполагаемый тариф соответствует уровню платных дорог в европейской части РФ и Китае.

«Тариф за проезд был предложен в ценах 2020 года: 18 рублей/км — грузовики и автобусы, 8 рублей/км — автомобили», — пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме этого в ведомстве отметили, что «введение платности за пользованию транспортной инфраструктурой на маршрутах международных транспортных коридоров создаваемой в рамках проектов ГЧП, с целью привлечения дополнительных внебюджетных источников за счет заинтересованных пользователей создаваемой инфраструктуры требует проработки, но при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда по автомобильной дороге общего пользования».

Это значит, что заставлять автомобилистов отдавать свои кровные рубли за пользование платной дорогой можно будет лишь в том случае, если у них будет альтернатива в виде обычной трассы.

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