Приморье не готово к платным дорогам, которые разрешает вводить Госдума
Однако за проезд по транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» в перспективе могут брать плату.
Однако за проезд по транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» в перспективе могут брать плату.
Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.
Новый законопроект об организации дорожного движения в России рассматривают депутаты Госдумы. Документ позволяет временно ограничить или прекратить движение транспорта на дорогах, а также вводить платные дороги и парковки. Согласно проекту, если платный проезд
Платные дороги сами по себе не являются до России
В ответ на официальный запрос от ИА PrimaMedia в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского, получен ответ, что за пользование международными транспортными коридорами «Приморье-1» и «Приморье-2» в будущем может начать взиматься плата.
«В качестве организационных моделей строительства и эксплуатации предлагается
Также в департаменте пояснили, что предполагаемый тариф соответствует уровню платных дорог в европейской части РФ и Китае.
«Тариф за проезд был предложен в ценах 2020 года: 18 рублей/км — грузовики и автобусы, 8 рублей/км — автомобили», — пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Кроме этого в ведомстве отметили, что «введение платности за пользованию транспортной инфраструктурой на маршрутах международных транспортных коридоров создаваемой в рамках проектов ГЧП, с целью привлечения дополнительных внебюджетных источников за счет заинтересованных пользователей создаваемой инфраструктуры требует проработки, но при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда по автомобильной дороге общего пользования».
Это значит, что заставлять автомобилистов отдавать свои кровные рубли за пользование платной дорогой можно будет лишь в том случае, если у них будет альтернатива в виде обычной трассы.