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01:43 (мск), источник: РИА Новости

Мариинский театр представит мировую премьеру оперы «Горе от ума»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мариинский театр представляет мировую премьеру оперы «Горе от ума» Бориса Грабовского, приурочив ее к 85-летнему юбилею композитора.

Источник: РИА Новости

Эта опера впервые прозвучит в концертном исполнении на сцене концертного зала «Мариинки». Партии готовят солисты Академии молодых певцов театра. За пультом симфонического оркестра «Мариинки» Заурбек Гугкаев.

Ученик Дмитрия Шостаковича, Грабовский 40 лет заведовал рубрикой «Новая песня» в журнале «Нева» и фактически выступал куратором новых сочинений, приглашая Андрея Петрова, Валерия Гаврилина и менее известных молодых ленинградских авторов.

Что касается оперы «Горе от ума» по одноименной пьесе Александра Грибоедова, то Грабовский работал над ней с перерывами с 1976 года. Отдельные фрагменты впервые прозвучали в начале 1980-х на Ленинградском радио.

«Я всегда приветствую обращения к великим литературным произведениям. А эта опера давно уже ждала своего воплощения, пусть пока в концертном исполнении, Мне представляется, что у Бориса Грабовского своеобразный взгляд на это сочинение — и свежо, и оригинально, и, кстати говоря, удобно вокально», — поделилась своими размышлениями накануне премьеры руководитель Академии молодых оперных певцов Лариса Гергиева.

В этом сочинении композитор использовал романтическую оперную модель: структура содержит арии и дуэты, в сцене бала занят большой хор, также включены балетные номера. Но в расстановке вокальных сил по меркам ХIХ века опера лишена героя — в ней нет благородного тенора, лишь два баса — Фамусов и Скалозуб, тенор-фальцет (Молчалин), а партия Чацкого доверена баритону.

Роли под руководством Гергиевой готовят: Наталья Павлова, Эвелина Агабалаева, Елена Горло, Дмитрий Колеушко, Иван Куликов, Ярослав Петряник, Динар Джусоев и другие.

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