Иркутский краеведческий музей ищет советскую мебель. Сотрудники готовят выставку к 80-летию области.

Вы можете принести ненужные стулья, шкафы, предметы интерьера и бытовой техники 20-х-70-х годов. Будущие экспонаты будут принимать до конца августа. Сдать их можно в отдел истории музея. Выставку откроют в конце сентября.