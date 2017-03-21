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02:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Электронные устройства на рейсах ряда авиакомпаний в США запретят

Власти США планируют запретить пассажирам направляющихся в американские города рейсов некоторых зарубежных авиакомпаний, перевозить в салоне крупногабаритные электронные устройства. Об сообщает Reuters со ссылкой на должностных лиц. По их словам, это продиктовано соображениями антитеррористической безопасности.

Источник: Reuters

Чиновники уточнили, что новое правило будет касаться порядка десятка иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты из ряда стран, в том числе ближневосточного региона. В их число попадут перевозчики, базирующиеся в Иордании и Саудовской Аравии, других уточнений пока не последовало.

Запрет будет распространяться на устройства, которые больше по размеру, чем сотовый телефон. Такие изделия, как планшеты, ноутбуки и камеры, можно будет перевозить только в багаже, прошедшем проверку.

Пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности США Дэвид Лапан заявил, что ведомство «не комментирует возможные меры безопасности, но предоставит обновленную информацию, когда это будет необходимо».

В июле 2014 года Департамент внутренней безопасности усилил требования к безопасности полетов в США, потребовав более жесткого досмотра мобильных телефонов и других электронных устройств.

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