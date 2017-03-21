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03:31 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке продолжается суд по делу охранников Пушкарева

Свою позицию в прениях представит сторона гособвинения.

Источник: VLADNEWS

Во Фрунзенском суде Владивостока подходит к концу слушание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, которым вменяется нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности, сообщает корреспондент РИА VladNews. В заседании 21 марта свою позицию в прениях представит сторона гособвинения.

Напомним, в предыдущем судебном заседании, состоявшемся 14 марта, показания дали подсудимые. Также в этот день суд вынес решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Отметим, что оглашение приговора запланировано на 24 марта.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

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