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03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Администрацию края и мосты Владивостока отключат от электричества в Приморье

Приморский край готовится присоединиться к международной акции «Час Земли» 25 марта. К отключению ровно на час планируется целый ряд объектов. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации края.

Источник: ДЕЙТА

Как и в предыдущие годы, Приморье поддержит акцию, организованную Минприроды России и Всемирным Фондом дикой природы для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

«25 марта с 20.30 до 21.30 планируется отключить подсветку здания Администрации Приморья, Золотого моста и моста на остров Русский и ряд других крупных объектов. Предложение о возможности отключения от электроэнергии данных объектов было направлено в профильные ведомства», — отметили в департаменте.

Напомним, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. План мероприятий по его проведению, включает 140 проектов по семи направлениям, в том числе развитие особо охраняемых природных территорий и животного мира, защита леса, воды, атмосферного воздуха, решение проблемы отходов, экологическое образование и просвещение, развитие международного сотрудничества в сфере экологии.

По поручению главы Приморья, мероприятия в рамках Года экологии в регионе реализуются при активном участии жителей края, а также общественных экологических организаций.

Напомним, что впервые такая акция была организована в Австралии в 2007 году. С тех пор каждый год в одну из последних суббот марта ее проводят во многих странах мира. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов. В Москве погасла подсветка более 800 зданий, в том числе архитектурного ансамбля Московского Кремля, Собора Василия Блаженного, ГУМа и многих других. В Приморье в прошлом году помимо здания Администрации Приморского края отключалась подсветка одного из символов Приморья — Золотого моста.

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