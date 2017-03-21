В 2017 году сохранятся экстремальные и необычные погодные условия

«2016 год вошел в историю с рекордным значением глобальной температуры, исключительно низкой протяженностью морского льда, неослабевающим повышением уровня моря и теплосодержания океана», — напоминают метеорологи, подчеркивая, что «экстремальные и необычные тенденции сохранятся в 2017 году».

Как пояснил директор Всемирной программы исследований климата Дэвид Карлсон, даже без сильного течения Эль-Ниньо в 2017 году «наблюдаются другие значительные изменения по всей планете», которые выходят за пределы понимания метеорологов климатической системы. «Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории», — констатировал он.

В ВМО указывают в этой связи, что минувшей зимой по крайней мере три раза в Арктике наблюдался «полярный эквивалент волны тепла», вызванный притоком теплого влажного воздуха вследствие мощных атлантических штормов. Протяженность антарктического морского льда была на рекордно низком уровне. В США в феврале было зафиксировано 11743 тепловых температурных рекорда. От продолжительной и экстремальной жары в январе и феврале пострадал ряд областей Австралии, тогда как в отдельных районах Аравийского полуострова и Северной Африки стояли необычно сильные холода.