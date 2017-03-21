В 2017 году сохранятся экстремальные и необычные погодные условия

Об этом говорится в опубликованном в Женеве заявлении ВМО.
«2016 год вошел в историю с рекордным значением глобальной температуры, исключительно низкой протяженностью морского льда, неослабевающим повышением уровня моря и теплосодержания океана», — напоминают метеорологи, подчеркивая, что «экстремальные и необычные тенденции сохранятся в 2017 году».
Как пояснил директор Всемирной программы исследований климата Дэвид Карлсон, даже без сильного течения Эль-Ниньо в 2017 году «наблюдаются другие значительные изменения по всей планете», которые выходят за пределы понимания метеорологов климатической системы. «Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории», — констатировал он.
В ВМО указывают в этой связи, что минувшей зимой по крайней мере три раза в Арктике наблюдался «полярный эквивалент волны тепла», вызванный притоком теплого влажного воздуха вследствие мощных атлантических штормов. Протяженность антарктического морского льда была на рекордно низком уровне. В США в феврале было зафиксировано 11743 тепловых температурных рекорда. От продолжительной и экстремальной жары в январе и феврале пострадал ряд областей Австралии, тогда как в отдельных районах Аравийского полуострова и Северной Африки стояли необычно сильные холода.
В 2016 году, по данным ВМО, на 1,1 градуса по Цельсию была превышена средняя температура доиндустриального периода и на 0,06 градуса предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году. Как поясняют специалисты, мощное явление Эль-Ниньо 2015−2016 годов «усилило потепление в 2016 году в дополнение к долгосрочному изменению климата, вызванному выбросами парниковых газов». В ВМО считают, что «влияние деятельности человека на климатическую систему становится все более очевидным».