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03:22 (мск), источник: ТАСС

В 2017 году сохранятся экстремальные и необычные погодные условия

ЖЕНЕВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует продолжение в 2017 году необычных и экстремальных погодных явлений вслед за 2016 годом, который стал самым теплым за всю историю научных наблюдений за климатом.

Источник: AP 2017

Об этом говорится в опубликованном в Женеве заявлении ВМО.

«2016 год вошел в историю с рекордным значением глобальной температуры, исключительно низкой протяженностью морского льда, неослабевающим повышением уровня моря и теплосодержания океана», — напоминают метеорологи, подчеркивая, что «экстремальные и необычные тенденции сохранятся в 2017 году».

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Как пояснил директор Всемирной программы исследований климата Дэвид Карлсон, даже без сильного течения Эль-Ниньо в 2017 году «наблюдаются другие значительные изменения по всей планете», которые выходят за пределы понимания метеорологов климатической системы. «Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории», — констатировал он.

В ВМО указывают в этой связи, что минувшей зимой по крайней мере три раза в Арктике наблюдался «полярный эквивалент волны тепла», вызванный притоком теплого влажного воздуха вследствие мощных атлантических штормов. Протяженность антарктического морского льда была на рекордно низком уровне. В США в феврале было зафиксировано 11743 тепловых температурных рекорда. От продолжительной и экстремальной жары в январе и феврале пострадал ряд областей Австралии, тогда как в отдельных районах Аравийского полуострова и Северной Африки стояли необычно сильные холода.

В 2016 году, по данным ВМО, на 1,1 градуса по Цельсию была превышена средняя температура доиндустриального периода и на 0,06 градуса предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году. Как поясняют специалисты, мощное явление Эль-Ниньо 2015−2016 годов «усилило потепление в 2016 году в дополнение к долгосрочному изменению климата, вызванному выбросами парниковых газов». В ВМО считают, что «влияние деятельности человека на климатическую систему становится все более очевидным».

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