На юге Казахстана ожидаются пыльные бури и грозы

В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра 15−20, порывы до 23 м/с, местами — туман.

В Кызылординской области местами усилится ветер до 15−20, с порывами до 25 м/с, с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской ожидается местами усиление ветра 15−20, утром и днем порывы 23 м/с, местами — гроза.

В Мангыстауской, Карагандинской областях местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.