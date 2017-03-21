На юге Казахстана ожидаются пыльные бури и грозы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на западе,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на западе,
В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра 15−20, порывы до 23 м/с, местами — туман.
В Кызылординской области местами усилится ветер до 15−20, с порывами до 25 м/с, с пыльной бурей.
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В Мангыстауской, Карагандинской областях местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с.
В Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской,
В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.