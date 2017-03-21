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07:17 (мск), источник: Kazinform

На юге Казахстана ожидаются пыльные бури и грозы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики 21 марта местами ожидаются осадки, сохраняются туман и усиление ветра, на юге — пыльная буря, гроза, сообщает Казгидромет.

Источник: Kazinform

В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра 15−20, порывы до 23 м/с, местами — туман.

В Кызылординской области местами усилится ветер до 15−20, с порывами до 25 м/с, с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской ожидается местами усиление ветра 15−20, утром и днем порывы 23 м/с, местами — гроза.

В Мангыстауской, Карагандинской областях местами — туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

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