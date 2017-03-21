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03:51 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Тереза Мэй рассказала журналу Vogue о Трампе-джентльмене

Британский премьер-министр Тереза Мэй настаивает на том, что во время ее визита в США вскоре после избрания Дональда Трампа на пост президента он «повел себя как джентльмен», когда взял ее под руку.

Источник: AFP 2017

«Нам предстоял довольно крутой спуск, и он сказал, что это может быть немного неудобно», — рассказала она в интервью американской версии гламурного журнала Vogue.

На вопрос о том, какого она мнения о Трампе, Тереза Мэй сказала: «Хочется надеяться, что мы нашли общий язык».

В пространной статье, иллюстрированной снимками американского фотографа Энни Лейбовиц, Мэй отвечает на множество самых разнообразных вопросов, включая неизменный вопрос о том, каково это, когда тебя постоянно сравнивают с другим британским премьером-женщиной — Маргарет Тэтчер.

«Может быть лишь одна Маргарет Тэтчер, — был ее ответ. — А я — Тереза Мэй, и я делаю все по-своему».

Когда ее спросили, какое мнение она составила о Дональде Трампе в ходе их первой встрече в Вашингтоне в январе этого года, Мэй немного задумалась: «Понятно, что он… эээ… это была поразительная победа, особенно для человека, который никогда до этого не занимался политикой».

Журналист Vogue Гэби Вуд не сдавалась — она хотела узнать, упомянула ли Тереза Мэй в разговоре с Трампом его замечания о женщинах, которые она сама ранее называла «неприемлемыми».

«Я не комментирую свои частные беседы, — ответила она наконец. — Скажу лишь, что я ясно дала понять: я не боюсь затрагивать сложные темы, и природа наших отношений такова, что мы можем быть откровенными и открытыми друг с другом».

Отличная система

Вуд спросила Терезу Мэй и о ее семейной жизни; в частности, об отношениях с мужем Филипом — их свадьба состоялась незадолго до того, как умерли ее родители.

«Мне очень повезло — он меня очень сильно поддерживает», — призналась британский премьер.

На вопрос о том, почему она сама не завела семью, она ответила просто: «Так бывает, у нас нет детей, но с этим смиряешься и живешь дальше».

Мэй призналась также, что дома она любит готовить, но недавно с удивлением обнаружила, что муж отлично делает ризотто.

«Вообще-то у нас сложилась отличная система, — рассказала она. — Я готовлю, а он потом складывает всю посуду в посудомоечную машину».

Гэби Вуд обсудила с Терезой Мэй и скандал, который разгорелся после того, как на фотографии, сопровождавшей ее интервью одной из британских газет, она была в кожаных брюках, которые стоят почти тысячу фунтов (около 1200 долларов).

«На протяжении всей моей политической карьеры люди комментировали мою одежду — ты смиряешься с этим как с неизбежностью», — ответила британский премьер.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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