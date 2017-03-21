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03:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Пеле русского хоккея» о своей амнистии: Лечу в Хабаровск не шашкой махать!

Легендарный Сергей Ломанов прокомментировал решение Федерации хоккея с мячом снять с него 30-месячную дисквалификацию.

Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.

59-летний наставник красноярского «Енисея», многократный чемпион мира как игрок и тренер, считающийся многими лучшим игроком в истории русского хоккея, был строго наказан ФХМР в декабре за то, что позволил себе острую критику регламента проведения чемпионата России. На тот момент ещё не был сыгран скандальный матч «Водник» — «Байкал-Энергия» с 20 голами в свои ворота, повлёкший за собой жёсткие штрафные санкции в отношении других недовольных политикой президента федерации Бориса Скрынника. Легендарный Сергей Ломанов прокомментировал решение Федерации хоккея с мячом снять с него 30-месячную дисквалификацию, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Лайф.

Официальная формулировка вины Ломанова звучала так: «За многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований».

Тем не менее сегодня ФХМР отменила наказание для «Пеле русского хоккея». Данное решение поддержали 20 из 21 члена исполкома.

— Как можете прокомментировать отмену дисквалификации?

— Да никак. Я знал, что я не виноват. Произошло то, что и должно было произойти.

— Вы с федерацией на протяжении срока отстранения контактировали? Исполком, как и три месяца назад в случае с дисквалификацией, проголосовал почти единогласно за вашу амнистию.

— Нет, никаких контактов не было. Не скрою, я был в курсе того, к чему идёт дело, но лично ни с кем не разговаривал из федерации уже много месяцев.

— Вы не контактировали, но знали. Получается, кто-то ещё повлиял на федерацию?

— Не ко мне вопрос.

— На «Финале четырёх» российского чемпионата в Хабаровске уже будете тренировать «Енисей»?

— Да, конечно, не шашкой же я там махать буду. Вот уже собираюсь, завтра полечу.

По сведениям Лайфа, Ломанов встречался со Скрынником в Минспорта в конце января. И уже тогда было принято предварительное решение о снятии наказания в ближайшее время. Как сообщают источники Лайфа, ФХМР требовала от клуба официального письма с просьбой об отмене дисквалификации Ломанова. «Енисей» в итоге прислал текст, состоящий из одной строки: «Просим снять дисквалификацию с С. И. Ломанова».

Напомним, «финал четырёх» пройдёт в Хабаровске 23—26 марта. Пары полуфиналов: «СКА-Нефтяник» — «Енисей», «Байкал-Энергия» — «Водник».

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