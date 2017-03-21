Проезд по улице Делегатской закроют в Иркутске
Проезд по ул. Делегатской в районе пересечения с ул. Новаторов в Иркутске будет закрыт с 22 по 24 марта 2017 года.
Проезд по ул. Делегатской в районе пересечения с ул. Новаторов в Иркутске будет закрыт с 22 по 24 марта 2017 года.
Как сообщает
Мэрия обращает внимание на то, что с 18 марта изменен режим работы светофора на участке ул. Безбокова — ул. Бочкина. По информации специалистов службы эксплуатации светофорных объектов МКУ Иркутска «Безопасный город», был выполнен демонтаж пешеходного перехода на ул. Безбокова, располагавшегося ближе всего к плотине ГЭС, а также установлены дополнительные секции светофора для поворота налево в сторону плотины ГЭС с ул. Бочкина.