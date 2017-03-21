Проезд по улице Делегатской закроют в Иркутске

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничение связано с проведением работ по установке водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Объезд транспорта будет возможен по переулку Боковский.

Мэрия обращает внимание на то, что с 18 марта изменен режим работы светофора на участке ул. Безбокова — ул. Бочкина. По информации специалистов службы эксплуатации светофорных объектов МКУ Иркутска «Безопасный город», был выполнен демонтаж пешеходного перехода на ул. Безбокова, располагавшегося ближе всего к плотине ГЭС, а также установлены дополнительные секции светофора для поворота налево в сторону плотины ГЭС с ул. Бочкина.