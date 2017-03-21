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04:27 (мск), источник: ИА REGNUM

Работникам 12 образовательных учреждений Приморья не платят зарплату

Долги не гасят и на других краевых предприятиях.

В Приморском крае в 12 образовательных учреждениях Пожарского района не производится выплата заработной платы — люди не получили деньги ни за февраль, ни за первую половину марта. Задолженность перед сотрудниками сохраняется на Находкинском судоремонтном заводе, Лермонтовском горно-обогатительном комбинате и других предприятиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной Федерации профсоюзов.

Согласно последним данным, в Пожарском районе технический персонал школ № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 не получил зарплату за февраль и первую половину марта. Аналогичная ситуация сложилась в Центре внешкольной работе и аппарате Управления образованием.

На Находкинском судоремонтном заводе частично задолженность не выплачена персоналу с октября 2016 года. Так, за октябрь 2016 года шести сотрудникам должны 1,6 млн рублей, ноябрь — 80 сотрудникам должны почти 3,8 млн рублей, декабрь — 419 работникам должны 15,7 млн рублей, январь 2017 года — 497 работникам должны — 9,2 млн рублей, февраль — 736 работникам должны 22,7 млн рублей, март — 80 работникам должны почти 2,6 млн рублей.

Общая сумма невыплат составляет почти 55,7 млн рублей.

Персонал Лермонтовского горно-обогатительного комбината не в полном объёме получил деньги за простой, просрочка — 1,9 млн рублей.

«Губернатору Владимиру Миклушевскому предложили внести изменения в проект порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургической промышленности для возобновления их деятельности», — добавили в ФППК.

Сегодня Лермонтовский ГОК не может получить 250 млн рублей из-за невыполнимых условий в проекте документа.

На предприятии Минобороны РФ — ОАО «25 Центральный автомобильный ремонтный завод» — уже больше года не рассчитываются с уволенным коллективом. На «Комбинате строительных материалов» во Владивостоке деньги не выплачиваются с мая 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2017 года по сравнению с 1 января 2017 года увеличилась на 18,6% и составила 3,2 млрд рублей. В общем объёме просроченной задолженности по зарплате 55% приходится на обрабатывающие производства, 21% — на строительство, 6% — на сельское хозяйство, 6% — на транспорт, 5% — на добычу полезных ископаемых.

По данным на 1 февраля, Приморский край стал самым задолжавшим по заработной плате регионом России. Размер невыплат здесь составляет 577,9 млн рублей. Хабаровский край и Амурская область занимают две следующие позиции с задолженностями в 156,2 млн рублей и 150,6 млн рублей.

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