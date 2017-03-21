Облачную погоду без осадков прогнозируют в Челябинске 21 марта

Облачность без осадков и утренние заморозки ожидаются в Челябинске 21 марта, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром во вторник в областном центре будет 15−17 градусов со знаком «минус», днём температура воздуха будет около нуля градусов. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 3−8 м/с.

По народному календарю 21 марта — Весенний солнцеворот или Вербоносица. В этот день наблюдали за облаками: если они бежали высоко и быстро, это предвещало хорошую погоду в ближайшие дни.