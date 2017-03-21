Неизвестный «отравитель» наводит ужас на собаководов в Хабаровске
Странного горожанина очевидцы приметили на остановке «Речной вокзал».
Странного горожанина очевидцы приметили на остановке «Речной вокзал».
Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.
Странный мужчина, разбрасывающий по снегу неизвестное вещество, наблюдательные горожане заметили на остановке «Речной вокзал» в Хабаровске. По мнению местных собаководов, не исключено, что непонятная субстанция является опасной отравой, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Видео со странным горожанином очевидцы событий разместили в популярном паблике «Типичный Хабаровск». Неравнодушные прохожие поймали момент и пообщались с оригиналом.
«Мы стояли и долго наблюдали за ним. Мужчина
Происшествие стало горячей темой для обсуждения в соцсети. Как выяснилось, благие намерения активистки оценили далеко не все
«Нормальный мужик, говорит же, что гранату бросает», «Может, он птичек подкармливал», «Идти с коляской и задавать вопросы, дитем рисковать — не дело», «Чтобы защищать питомца, нужно прежде всего надеть на его морду намордник и прицепить к поводку», — прокомментировали завсегдатаи Сети.
— Подобное в городе — не редкость. В прошлом году случай был, когда женщина раскидывала отраву и еду с ней. Ее за это привлекли. Тогда экспертиза показала, что это действительно был яд.
Напомним, в феврале текущего года собаководы Хабаровска обратили внимание на странные розовые пятна на снегу, которое впоследствии стали появляться в краевом центре повсеместно. Владельцы четвероногих забили тревогу: по городу витали слухи о том, что алый снег — это сильнодействующий яд. Как позднее показали результаты экспертизы, вещество на деле оказалось обычной и совершенно безвредной краской. Однако, по мнению местных зоозащитников, расслабляться