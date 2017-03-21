Неизвестный «отравитель» наводит ужас на собаководов в Хабаровске

Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.

Странный мужчина, разбрасывающий по снегу неизвестное вещество, наблюдательные горожане заметили на остановке «Речной вокзал» в Хабаровске. По мнению местных собаководов, не исключено, что непонятная субстанция является опасной отравой, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Видео со странным горожанином очевидцы событий разместили в популярном паблике «Типичный Хабаровск». Неравнодушные прохожие поймали момент и пообщались с оригиналом.

«Мы стояли и долго наблюдали за ним. Мужчина что-то старательно выбирал из пакетика и клал на снег! Несколько раз! А потом поспешил уйти быстрым шагом! Я с коляской еле его догнала! Очень похоже на травлю собак. На мой вопрос, что он раскидывал, ответил гранату», — написала хабаровчанка.

Происшествие стало горячей темой для обсуждения в соцсети. Как выяснилось, благие намерения активистки оценили далеко не все интернет-пользователи.

«Нормальный мужик, говорит же, что гранату бросает», «Может, он птичек подкармливал», «Идти с коляской и задавать вопросы, дитем рисковать — не дело», «Чтобы защищать питомца, нужно прежде всего надеть на его морду намордник и прицепить к поводку», — прокомментировали завсегдатаи Сети.

— Подобное в городе — не редкость. В прошлом году случай был, когда женщина раскидывала отраву и еду с ней. Ее за это привлекли. Тогда экспертиза показала, что это действительно был яд. Что-то непонятное люди раскидывают преимущественно в Центральном районе краевого центра. Потом растревоженные собачники ходят и подбирают за ними. В районе магазина «Радости» было несколько таких случаев. Таких людей нужно по возможности задерживать и сразу вызывать на место полицию для разбирательства, — сообщила председатель общественной организации «Зоозащиты-ДВ» Наталья Коваленко.