В Казахстане реализуют пять новых проектов по борьбе с коррупцией

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с общественностью разработали пять проектов, призванных решить самые острые проблемы взаимоотношений общества с государственным сектором.

Как говорится в сюжете телеканала, список проектов охватывает полный спектр сфер. Это общественный аудит методом «Тайный покупатель»; рассмотрение конфликта интересов на госслужбе; мониторинг государственных закупок на предмет обоснованности цен на закупаемые услуги и товары; антикоррупционное просвещение в трудовых коллективах, а также борьба с коррупцией в рядах полицейских.

Реализация инициативы запланирована на текущий год. О ходе ее исполнения центральные и местные органы должны будут отчитаться перед конгрессом гражданских инициатив спустя 6 месяцев. По словам разработчиков, это не окончательный вариант. Графа проектов может быть дополнена новыми предложениями.

«Только за прошлый год фактически осуждено свыше 900 человек за вопросы коррупции. Особую озабоченность вызывает сфера деятельности органов внутренних дел, поскольку статитстика свидетельствует, что большая часть осужденных именно в этом государственном органе. Среди местных исполнительных органов у нас озабоченность вызывает сфера деятельности органов образования. Сегодня актуальность этого вопроса не спадает», — говорит директор департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат Муксимов.